Video: el tremendo golazo de Enzo Fernández para el empate del Chelsea

Enzo Fernández volvió a dejar su sello en el fútbol inglés y fue clave en el empate de Chelsea frente a Bournemouth. En Stamford Bridge y ante su gente, el mediocampista argentino convirtió un verdadero golazo tras una asistencia de Alejandro Garnacho, en la igualdad 2-2 correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

El ex River y Benfica apareció en un momento determinante del partido y, con calidad y precisión, le dio aire a los Blues, que no lograron imponerse como locales pero rescataron un punto importante. La conexión argentina con Garnacho fue una de las notas destacadas de la noche y levantó al público en Londres.

UFFF, QUÉ GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ.

LA COLGÓ DEL ÁNGULO.



LA COLGÓ DEL ÁNGULO. pic.twitter.com/OnAJioDyMd — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 30, 2025

Con este resultado, Chelsea alcanzó las 30 unidades y se ubica en la quinta posición de la tabla, todavía en zona de pelea por los puestos de arriba. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, sumó un punto valioso fuera de casa y quedó en el 15° lugar, con 23 puntos.

Una vez más, Enzo Fernández ratificó su protagonismo en el equipo y confirmó que su jerarquía sigue siendo determinante.