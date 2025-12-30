martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Premier

Video: el tremendo golazo de Enzo Fernández para el empate del Chelsea

Con una asistencia de Alejandro Garnacho, el mediocampista de la Selección Argentina marcó un golazo en el empate 2-2 ante Bournemouth, por la fecha 19 de la Premier League.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Enzo Fernández volvió a dejar su sello en el fútbol inglés y fue clave en el empate de Chelsea frente a Bournemouth. En Stamford Bridge y ante su gente, el mediocampista argentino convirtió un verdadero golazo tras una asistencia de Alejandro Garnacho, en la igualdad 2-2 correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Lee además
Foto: Europa Press.
¡Congratulations!

El Chelsea de Enzo Fernández goleó al PSG y es campeón del Mundial de Clubes
valentina cervantes mostro la sorpresa con la que la esperaba enzo fernandez en londres
Reencuentro

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres

El ex River y Benfica apareció en un momento determinante del partido y, con calidad y precisión, le dio aire a los Blues, que no lograron imponerse como locales pero rescataron un punto importante. La conexión argentina con Garnacho fue una de las notas destacadas de la noche y levantó al público en Londres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2006092439183049203&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, Chelsea alcanzó las 30 unidades y se ubica en la quinta posición de la tabla, todavía en zona de pelea por los puestos de arriba. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, sumó un punto valioso fuera de casa y quedó en el 15° lugar, con 23 puntos.

Una vez más, Enzo Fernández ratificó su protagonismo en el equipo y confirmó que su jerarquía sigue siendo determinante.

Temas
Seguí leyendo

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

Con Fabricio Pérez en la mesa, presentaron la XXXII edición del Mundialito de Trinidad

Huarpes, el campeón del futsal sanjuanino: su historia, el impulso del gran 'Bachi' y las coronas que sumó en 16 años

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual fueron absueltos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diego pulpo gonzalez se despidio de san martin con un sentido mensaje: di todo lo que tenia
Fin del ciclo

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género
Grave

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico
Es oficial

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Te Puede Interesar

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN
Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El terrorífico prontuario del Tarta: registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más
Cayó en Santa Lucía

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más