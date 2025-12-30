Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son

Foto: Línea de Tres.

Unión de Villa Krause empieza a transitar horas decisivas. El equipo sanjuanino que conduce Juan Colarte se prepara para un cruce clave: el próximo domingo enfrentará a Peñaflor con un objetivo claro, meterse en las semifinales de la Región Cuyo y seguir alimentando el sueño del ascenso al Federal A.

En este contexto, el Azul de Rawson llega a esta instancia con expectativas altas y con un plantel reforzado. Pensando en este tramo decisivo del certamen, la dirigencia agotó el cupo de incorporaciones y le dio al entrenador las herramientas necesarias para dar pelea hasta el final. Fueron cuatro los refuerzos que se sumaron al plantel, apuntando a jerarquía y conocimiento del fútbol local.

Agustín Torres arribó desde Sportivo Desamparados para reforzar el mediocampo, mientras que Franco Lepe, con último paso por Alianza, se suma como una opción importante en la mitad de la cancha. En la defensa, el elegido fue Fabián Carrizo, que llega proveniente de Colón, aportando experiencia y solidez. En tanto que la apuesta ofensiva es Kevin Frías, delantero que también viene del Merengue y buscará ser determinante en los metros finales.

Compartí esta nota en redes sociales:







