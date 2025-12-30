martes 30 de diciembre 2025

Investigación

La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Por orden del juez federal Luis Armella, hubo operativos en Nordelta, Viamonte y Ezeiza tras una denuncia de la Procelac. El empresario teatral fue frenado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay y quedó con prohibición de salida del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
allanan-la-casa-del-empresario-javier-faroni-en-5JFCAHY7N5BX7HHYZXYQKSP6RA

La causa judicial que investiga millonarios movimientos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino sumó este martes un capítulo de alto impacto. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos en la vivienda del empresario teatral Javier Faroni, en el barrio El Yacht de Nordelta, y también en las dos sedes de la AFA: la histórica de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.

La medida se dispuso luego de una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que tomó como base una investigación periodística publicada en los últimos días. En ese marco, Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque por la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando se disponía a abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. Tras ese episodio, se le prohibió salir del país.

Horas más tarde, efectivos de la Policía Federal ingresaron a su domicilio en Nordelta en busca de documentación vinculada a los contratos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, firma que el empresario integra junto a su esposa, Erica Gillette.

Según surge de la investigación, TourProdEnter acumuló en los últimos cuatro años más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos a partir de un contrato con la AFA para la recaudación de ingresos en el exterior. Solo una parte de ese dinero habría sido destinada a las actividades formales de la entidad madre del fútbol argentino.

El resto de los fondos, de acuerdo a la denuncia, terminó canalizado hacia al menos cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC— que no registran empleados ni actividad comercial real. Detrás de esas firmas figuran personas con perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que encendió las alertas por un posible esquema de “prestanombres”.

La presentación de la Procelac solicita que Faroni, su esposa y los titulares de esas sociedades offshore sean incorporados como imputados, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario y el acceso a información en poder de la Unidad de Información Financiera.

La causa es una derivación de la investigación principal que ya había puesto bajo la lupa a la empresa Sur Finanzas y que anteriormente incluyó allanamientos en la AFA y en distintos clubes del fútbol argentino. Ahora, con estos nuevos operativos, la Justicia busca reconstruir el circuito completo de los fondos generados por la explotación comercial de la Selección y los contratos internacionales.

Además, la documentación obtenida en Estados Unidos reveló transferencias a sociedades vinculadas a dirigentes de la AFA y gastos millonarios en bienes y servicios de lujo, como aviones privados, yates, inmuebles premium y consumos personales, todos presuntamente financiados con dinero originado en los ingresos de la entidad.

La investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

Fuente: Infobae

Temas
