Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Un amplio operativo de rescate se desplegó este lunes en la zona de El Castillito, en cercanías del Dique de Ullum, donde 27 menores y cinco adultos de una escuela de natación quedaron varados en los cerros y no lograron descender por sus propios medios, debido a la copiosa lluvia que cayó en la zona. Afortunadamente, después de algunos minutos, lograron que todos desciendan sanos y salvos.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por la Policía de San Juan, efectivos del Grupo GERAS y Bomberos, que trabajan contrarreloj para localizar con precisión al grupo y garantizar su resguardo, en un contexto climático adverso.

Según informaron fuentes policiales, los adultos, que son profesores de los niños, mantuvieron contacto telefónico con la fuerza, lo que permitió confirmar la situación, aunque hasta el momento no han podido iniciar el descenso debido a la complejidad del terreno y las condiciones del lugar. La prioridad del operativo es ubicarlos rápidamente y protegerlos de la lluvia, mientras se coordinan las maniobras para una evacuación segura.

Las tareas incluyen el reconocimiento de la zona, la evaluación de los accesos más seguros y la preparación de los equipos necesarios para asistir especialmente a los menores, quienes forman parte del grupo atrapado en altura.