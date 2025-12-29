lunes 29 de diciembre 2025

Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Otro dato no menor, es que el ahora condenado el día anterior al allanamiento que hizo UFI Genérica había sido víctima de un ataque a tiros por parte de un peligroso delincuente que es intensamente buscado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jofre
Fuentes del caso afirmaron que los investigadores de UFI Genérica dieron con este sujeto porque compartía imágenes con armas las armas de fuego en las redes sociales. Prueba que fue mostrada este lunes en la audiencia de control de detención y formalización.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 08.55.59

La fiscal Daniela Pringles, su ayudante fiscal Ana Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera de UFI Genérica le dieron a conocer a este sujeto que iba a quedar en la mira de tenencia ilegítima de arma de fuego, ya que en su casa le encontraron cuatro armas (revólver) de diferente calibre.

image

Seguidamente a la formalización, la fiscalía y la defensa de Jofré le dijeron al juez que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado. El MPF dio a conocer que Jofré no tenía antecedentes penales y que por tal razón se había arreglado una pena de 2 años de prisión condicional. El magistrado homologó lo pactado y lo sentenció.

image

Jofré llegó con muletas a la audiencia. Desde la Justicia expresaron que él fue víctima de un ataque a tiros; ese caso ocurrió el día anterior al allanamiento que hizo UFI Genérica el viernes 26 de diciembre.

Fuentes allegadas manifestaron que Jofré si hizo la denuncia formal y el sospechoso, ya identificado, sería un conocido delincuente de la provincia que tiene ya varios pedidos de captura por otros hechos donde lo señalan como autor.

