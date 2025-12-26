viernes 26 de diciembre 2025

Procedimiento

Secuestran cuatro armas tras un allanamiento en Rawson: hay un detenido

El aprehendido quedó a disposición de UFI Genérica, que le imputará el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-26 at 10.43.54

En horas de la mañana de este viernes, personal policial llevó adelante un allanamiento en el departamento Rawson que culminó con el secuestro de cuatro armas de fuego y la detención de un joven de 20 años, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas.

El procedimiento fue realizado por efectivos vinculados a la UFI Genérica, luego de tareas investigativas relacionadas con un causa que está siendo investigada por la fiscal Daniela Pringles.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 10.43.54 (1)

La medida judicial se concretó en una vivienda del barrio Malimán, manzana F, casa 2, donde los uniformados detuvieron a Lucas Ezequiel Jofré, de 20 años. Durante el operativo, los investigadores secuestraron cuatro revólveres de distintos calibres y características.

Entre las armas incautadas se encuentran un revólver calibre .38 Special, modelo “Police Positive”; otro revólver modelo 1963, aparentemente calibre .32; un revólver calibre .22 con inscripción “Pasper Fca Armas”; y un cuarto revólver con inscripción “32 long ctg”. Además, se secuestraron cartuchos de distintos calibres, entre ellos municiones calibre .32 y proyectiles con inscripción “CBC” en su base.

Tanto el detenido como el armamento y las municiones fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Ansilta, quedando todo a disposición de la Justicia.

