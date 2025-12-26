Secuestran cuatro armas tras un allanamiento en Rawson: hay un detenido

En horas de la mañana de este viernes, personal policial llevó adelante un allanamiento en el departamento Rawson que culminó con el secuestro de cuatro armas de fuego y la detención de un joven de 20 años, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas.

El procedimiento fue realizado por efectivos vinculados a la UFI Genérica , luego de tareas investigativas relacionadas con un causa que está siendo investigada por la fiscal Daniela Pringles.

La medida judicial se concretó en una vivienda del barrio Malimán, manzana F, casa 2, donde los uniformados detuvieron a Lucas Ezequiel Jofré, de 20 años. Durante el operativo, los investigadores secuestraron cuatro revólveres de distintos calibres y características.

Entre las armas incautadas se encuentran un revólver calibre .38 Special, modelo “Police Positive”; otro revólver modelo 1963, aparentemente calibre .32; un revólver calibre .22 con inscripción “Pasper Fca Armas”; y un cuarto revólver con inscripción “32 long ctg”. Además, se secuestraron cartuchos de distintos calibres, entre ellos municiones calibre .32 y proyectiles con inscripción “CBC” en su base.

Tanto el detenido como el armamento y las municiones fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Ansilta, quedando todo a disposición de la Justicia.