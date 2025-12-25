Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas

El hombre que actualmente se encuentra con prisión preventiva acusado de violar a una joven en situación de vulnerabilidad habría protagonizado otro violento episodio el mismo día del ataque sexual. Se trata de Franco Maximiliano Ruíz , alias “El Patón”, quien fue reconocido públicamente por una mujer que denunció en redes sociales que él intentó robarle la moto en Chimbas, pocas horas después del hecho por el que hoy es investigado por la Justicia.

Según la información judicial, el abuso sexual que se le imputa a Ruíz ocurrió en la madrugada del jueves 18 de diciembre. Por ese episodio, el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG , lo acusó del delito de abuso sexual con acceso carnal y el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera ordenó su prisión preventiva por tres meses, teniendo en cuenta sus extensos antecedentes penales.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo y preocupante dato. Una mujer denunció públicamente en Facebook que ese mismo jueves, cerca de las 6 de la mañana, fue atacada violentamente en Chimbas cuando se dirigía a trabajar. En su publicación, la víctima relató que un sujeto la interceptó e intentó sustraerle la motocicleta, su principal herramienta laboral. Aseguró que logró resistirse y evitar el robo, aunque sufrió una agresión física de consideración.

La mujer explicó que reconoció al agresor al ver las noticias sobre la detención de Ruíz por el presunto abuso sexual. En su testimonio público, expresó su indignación por el accionar judicial que había permitido que el hombre estuviera en libertad pese a contar con numerosas condenas previas. También cuestionó la demora policial tras el ataque y reclamó mayor protección para los trabajadores.

De acuerdo a su relato, el horario del intento de robo coincide con la franja posterior al abuso sexual denunciado por la joven de 20 años, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría del mismo agresor actuando en una posible huida o continuidad delictiva.

Ruíz, de 30 años, había salido del penal de Chimbas hacía apenas un mes. Cuenta con al menos dos condenas recientes por delitos contra la propiedad, antecedentes en la Justicia Federal por venta de estupefacientes y fue protagonista de un accidente fatal en 2019. Tras su detención durante el último fin de semana, permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Si bien la denuncia por el intento de robo fue realizada de manera pública en redes sociales y no se informó oficialmente si ya fue judicializada, el caso generó una fuerte conmoción y reavivó el debate sobre la reincidencia, las excarcelaciones y la protección de las víctimas. Mientras avanza la investigación por el abuso sexual, no se descarta que la Justicia analice este nuevo hecho para determinar si existe una conexión directa y sumar elementos a la causa.

