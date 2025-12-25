jueves 25 de diciembre 2025

Inseguridad

Santa Lucía: se fue a festejar la Navidad a otro lado y ladrones aprovecharon para desvalijarle la casa

El dueño fue alertado por las cámaras de seguridad y dio aviso al 911 de lo que estaba ocurriendo en ese momento en su domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un vecino de Santa Lucía vivió una pesadilla mientras celebraba la Nochebuena. Mientras disfrutaba con su familia, le llegó una notificación a su celular informándole malas noticias. Su sistema de seguridad le estaba mostrando en vivo que ladrones habían entrado a su casa.

En ese mismo instante dio aviso al 911 de lo que estaba ocurriendo en su domicilio y los efectivos fueron de inmediato hacia este lugar, precisamente, el Loteo Fénix ubicado en inmediaciones de calle Avellaneda.

Fuentes policiales dijeron que los efectivos de comisaría 5ta hicieron recorridas por la zona y en un descampado, al lado de la propiedad, encontraron los efectos que habían sido sustraídos: un TV de 50 pulgadas, un parlante, ropa varia, taladro, un parlante portátil pequeño, entre otras cosas.

El dueño de la vivienda fue hacia este lugar y manifestó que todo eso le pertenecía. Como así también constató que los delincuentes ingresaron a su casa por romper el cierre perimetral y una ventana.

El hecho quedó en manos de comisaría 5ta en conjunto con UFI Delitos Contra la Propiedad.

