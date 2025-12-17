miércoles 17 de diciembre 2025

Robo a comercio

Una conocida casa de sándwiches de Santa Lucía fue atacada por ladrones

Los delincuentes entraron de madrugada al local ubicado en calle Balaguer. Se llevaron artefactos electrónicos y más de un millón de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo en calle Balaguer, metros al sur de avenida Libertador.

Uno o más desconocidos ingresaron durante la madrugada de este lunes a la sucursal de una conocida casa de sándwiches de Santa Lucía y robaron una importante suma de dinero y distintos elementos electrónicos. El hecho fue descubierto horas después, cuando una empleada llegó al comercio para abrirlo al público.

El robo fue denunciado por el propietario del local “Mi Sandwich”, de apellido Heredia, quien manifestó que el comercio está ubicado en calle Balaguer, metros al sur de avenida Libertador, informaron a TIEMPO DE SAN JUAN. Según fuentes del caso, la encargada del local llegó a las 9 de la mañana para abrir y advirtió que la puerta de emergencia había sido violentada, además de que faltaban algunas cosas.

De acuerdo a la denuncia, los ladrones sustrajeron un teléfono celular, una notebook, un parlante y la suma de 1.100.000 pesos en efectivo. El propietario indicó además que el local no cuenta con cámaras de seguridad, lo que complica por ahora la identificación de los autores.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, y la causa quedó en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el hecho como robo a local comercial.

