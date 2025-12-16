Abrieron un boquete en una distribuidora de Trinidad y robaron mercadería

Un audaz robo a una distribuidora fue descubierto este lunes por la tarde en la zona de Trinidad, en Capital. Delincuentes aprovecharon la madrugada del fin de semana para hacer un boquete en el depósito del comercio y llevarse mercadería de distinto tipo, desde gaseosas y alimentos hasta un matafuego, según fuentes judiciales.

Robo en la madrugada Asaltaron a dos serenos de un barrio a estrenar en Rawson y robaron artefactos

Ataque de motochorros Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

El episodio se conoció pasado el mediodía de este lunes 15 de diciembre, cuando personal del Comando Central acudió a la distribuidora Saica, ubicada sobre calle Larraín, entre Abraham Tapia y avenida Rioja. En el lugar hablaron con el encargado, de apellido Pereyra, quien manifestó que al ingresar al galpón para reponer mercadería advirtió que desconocidos habían abierto un boquete para acceder al interior, revelaron fuentes judiciales.

Según el relato del responsable del comercio, los autores del robo lograron sustraer gaseosas, fideos, productos de limpieza y un matafuego, entre otros elementos, explicaron. No se conoció el monto de todo lo sustraído.

Todo indica que el ataque ocurrió durante la madrugada del fin de semana, aprovechando la ausencia de actividad en el local. La causa se inició en la Comisaría 3ra, pero luego pasó al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes trabajan para identificar a los responsables y determinar el valor total de lo sustraído.