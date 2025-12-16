martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

En el Marco de un juicio abreviado, se acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional. Su hermana quedó vinculada en la causa, pero fue sobreseída tras comprobarse que no tuvo participación en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia de San Juan condenó a Jorge Ramón Castro por el delito de distribución de representaciones de menores de edad destinadas a actividades sexuales explícitas, tras comprobarse que utilizó el teléfono celular de su hermana para comercializar material de abuso sexual infantil a través de Facebook Messenger. En el Marco de un juicio abreviado, se acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Lee además
choque fatal en chimbas: se investiga si los motociclistas habian estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
ruta 40: quien es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que genero polemica
Perfil

Ruta 40: quién es el imputado por la muerte del verdulero y una defensa que generó polémica

Inicialmente, ambos fueron imputados. Sin embargo, con el avance de la causa y a partir de testimonios y elementos reunidos, la fiscalía concluyó que Brenda Castro (su hermana) no tuvo participación en el hecho, por lo que solicitó y obtuvo su sobreseimiento. Se acreditó que el teléfono, aunque registrado a su nombre, era manipulado exclusivamente por su hermano.

816209d9-3c8c-40b8-a8b1-241dcab3f18f

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera expresamente su autoría y admitiera los hechos tal como fueron descriptos en la imputación. La conducta fue encuadrada en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor (artículo 45).

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició a partir de un reporte del sistema CyberTipLine, recibido el 26 de diciembre de 2024, que alertó sobre el envío de un video con contenido de explotación sexual infantil desde un perfil de Facebook identificado como “Sofi Castro”. El material fue remitido el 9 de octubre de 2024 a cuatro destinatarios, dos de ellos geolocalizados en la provincia de San Juan.

image

El informe detalló que el video mostraba a una menor de edad, con la intervención de un adulto, y que el contenido era ofrecido a cambio de 3.500 pesos, brindándose incluso un alias de una cuenta para recibir pagos. A partir de ese reporte, la fiscalía desplegó una extensa investigación técnica que incluyó pedidos de informes a empresas telefónicas, proveedores de internet, Meta (Facebook), Google, WhatsApp y Mercado Pago, además de pericias informáticas.

Los cruces de datos permitieron determinar que el material fue enviado desde un teléfono Samsung modelo SM-A042M, utilizando una conexión IP con impacto en el barrio Laguna, en La Bebida, y que el dispositivo secuestrado coincidía con el señalado en los reportes internacionales. Durante un allanamiento, el celular fue entregado por el propio Jorge Castro, quien reconoció que lo utilizaba porque el suyo estaba dañado, pese a que la línea estaba registrada a nombre de su hermana, Brenda Pamela Castro.

image
Juez Guillermo Adarvez.

Juez Guillermo Adarvez.

Respecto de la pena, la escala legal prevista para el delito va de 3 a 6 años de prisión. En este caso, y tras ponderar las circunstancias previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, se acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, conforme a lo solicitado por la defensa técnica, a cargo de la abogada Cecilia Bianchi.

Entre los atenuantes, el tribunal valoró la colaboración del acusado con la Justicia, la ausencia de antecedentes penales y su condición personal, considerando que se trata de una persona joven con posibilidades de reinserción social. De este modo, el juez homologó el acuerdo y dejó firme la condena contra Jorge Ramón Castro, cerrando una investigación que tuvo origen en un alerta internacional por delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

image
Temas
Seguí leyendo

Abrieron un boquete en una distribuidora de Trinidad y robaron mercadería

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Tras el revés judicial, el "abogado fit" sanjuanino salió al cruce y aseguró: "No fue un planteo caprichoso"

En videos, así desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto video
Tiempo streaming

El día que conoció la radio de casualidad, por qué elige no hablar de política y su obsesión por el rock: Roberto Di Luciano, sin libreto

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook