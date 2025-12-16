Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

La Justicia de San Juan condenó a Jorge Ramón Castro por el delito de distribución de representaciones de menores de edad destinadas a actividades sexuales explícitas , tras comprobarse que utilizó el teléfono celular de su hermana para comercializar material de abuso sexual infantil a través de Facebook Messenger. En el Marco de un juicio abreviado, se acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Inicialmente, ambos fueron imputados. Sin embargo, con el avance de la causa y a partir de testimonios y elementos reunidos, la fiscalía concluyó que Brenda Castro (su hermana) no tuvo participación en el hecho , por lo que solicitó y obtuvo su sobreseimiento . Se acreditó que el teléfono, aunque registrado a su nombre, era manipulado exclusivamente por su hermano.

El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera expresamente su autoría y admitiera los hechos tal como fueron descriptos en la imputación. La conducta fue encuadrada en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor (artículo 45).

De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició a partir de un reporte del sistema CyberTipLine, recibido el 26 de diciembre de 2024, que alertó sobre el envío de un video con contenido de explotación sexual infantil desde un perfil de Facebook identificado como “Sofi Castro”. El material fue remitido el 9 de octubre de 2024 a cuatro destinatarios, dos de ellos geolocalizados en la provincia de San Juan.

El informe detalló que el video mostraba a una menor de edad, con la intervención de un adulto, y que el contenido era ofrecido a cambio de 3.500 pesos, brindándose incluso un alias de una cuenta para recibir pagos. A partir de ese reporte, la fiscalía desplegó una extensa investigación técnica que incluyó pedidos de informes a empresas telefónicas, proveedores de internet, Meta (Facebook), Google, WhatsApp y Mercado Pago, además de pericias informáticas.

Los cruces de datos permitieron determinar que el material fue enviado desde un teléfono Samsung modelo SM-A042M, utilizando una conexión IP con impacto en el barrio Laguna, en La Bebida, y que el dispositivo secuestrado coincidía con el señalado en los reportes internacionales. Durante un allanamiento, el celular fue entregado por el propio Jorge Castro, quien reconoció que lo utilizaba porque el suyo estaba dañado, pese a que la línea estaba registrada a nombre de su hermana, Brenda Pamela Castro.

image Juez Guillermo Adarvez.

Respecto de la pena, la escala legal prevista para el delito va de 3 a 6 años de prisión. En este caso, y tras ponderar las circunstancias previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, se acordó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, conforme a lo solicitado por la defensa técnica, a cargo de la abogada Cecilia Bianchi.

Entre los atenuantes, el tribunal valoró la colaboración del acusado con la Justicia, la ausencia de antecedentes penales y su condición personal, considerando que se trata de una persona joven con posibilidades de reinserción social. De este modo, el juez homologó el acuerdo y dejó firme la condena contra Jorge Ramón Castro, cerrando una investigación que tuvo origen en un alerta internacional por delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.