Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Tras quedar en libertad el conductor imputado por homicidio culposo, el entorno de Juan Agapito Cabrera expresó su dolor en las redes sociales. También hubo cuestionamientos por el planteo de la defensa, que intenta responsabilizar al verdulero por la tragedia ocurrida en Ruta 40, en Pocito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

“Qué triste saber que él va a brindar con su familia y nosotros vamos a llevar flores y llantos a mi abuelo al cementerio”, escribieron en la caja de comentarios, en referencia a Miguel Ángel Ávila, el conductor de la Renault Kangoo imputado por el hecho. En otro mensaje, la familia agregó: “Que él haya estado en la banquina no quiere decir que vas a venir a fondo”, en alusión a la teoría defensiva que intenta responsabilizar al vendedor ambulante por su ubicación al momento del impacto.

Este lunes, Ávila fue formalmente imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. El acusado quedó en libertad y será investigado por el plazo de un año. Durante la audiencia no hizo uso de su derecho a declarar, aunque pidió disculpas a la familia de la víctima.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Nicolía -quien subroga a Iván Grassi- y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, el hecho ocurrió el viernes por la mañana. Dos autos se encontraban detenidos en el carril oeste de Ruta 40, de norte a sur, esperando el cambio de semáforo, cuando una Renault Kangoo apareció a gran velocidad desde atrás. El utilitario nunca frenó, impactó a los vehículos detenidos y salió despedido, golpeando de lleno a Juan Cabrera, quien se encontraba trabajando como vendedor ambulante.

El hombre fue asistido por personal de emergencias, pero falleció a raíz de un shock hipovolémico producto de un traumatismo gravísimo. El impacto, según detallaron los investigadores, fue de extrema violencia.

El fiscal solicitó la imputación por homicidio culposo, aunque no pidió prisión preventiva, sino medidas morigeradas: el imputado deberá presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial y deberá someterse al proceso sin entorpecer la investigación.

Finalmente, el juez de Garantías Roberto Montilla avaló la imputación por homicidio culposo agravado y dispuso la libertad de Ávila, quien permaneció casi 72 horas detenido.

