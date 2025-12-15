"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El dolor sigue intacto para la familia de Juan Agapito Cabrera, el vendedor ambulante que murió tras ser atropellado en Ruta 40 , en Pocito. Luego de conocerse que el conductor del utilitario que protagonizó el siniestro quedó en libertad y que su defensa apuntó responsabilidades hacia la víctima, los allegados al verdulero se expresaron con dureza y tristeza en las redes sociales de Tiempo de San Juan.

“Qué triste saber que él va a brindar con su familia y nosotros vamos a llevar flores y llantos a mi abuelo al cementerio”, escribieron en la caja de comentarios, en referencia a Miguel Ángel Ávila, el conductor de la Renault Kangoo imputado por el hecho. En otro mensaje, la familia agregó: “Que él haya estado en la banquina no quiere decir que vas a venir a fondo”, en alusión a la teoría defensiva que intenta responsabilizar al vendedor ambulante por su ubicación al momento del impacto.

Este lunes, Ávila fue formalmente imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. El acusado quedó en libertad y será investigado por el plazo de un año. Durante la audiencia no hizo uso de su derecho a declarar, aunque pidió disculpas a la familia de la víctima.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Nicolía -quien subroga a Iván Grassi- y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, el hecho ocurrió el viernes por la mañana. Dos autos se encontraban detenidos en el carril oeste de Ruta 40, de norte a sur, esperando el cambio de semáforo, cuando una Renault Kangoo apareció a gran velocidad desde atrás. El utilitario nunca frenó, impactó a los vehículos detenidos y salió despedido, golpeando de lleno a Juan Cabrera, quien se encontraba trabajando como vendedor ambulante.

El hombre fue asistido por personal de emergencias, pero falleció a raíz de un shock hipovolémico producto de un traumatismo gravísimo. El impacto, según detallaron los investigadores, fue de extrema violencia.

El fiscal solicitó la imputación por homicidio culposo, aunque no pidió prisión preventiva, sino medidas morigeradas: el imputado deberá presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial y deberá someterse al proceso sin entorpecer la investigación.

Finalmente, el juez de Garantías Roberto Montilla avaló la imputación por homicidio culposo agravado y dispuso la libertad de Ávila, quien permaneció casi 72 horas detenido.