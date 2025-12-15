lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

“Pido perdón” expresó el imputado Miguel Ángel Ávila, de 70 años, en su declaración. La defensa responsabilizó al vendedor ambulante por utilizar de manera ilegal la banquina. Quedó imputado por homicidio culposo por conducción imprudente con vehículo con motor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conductor de la utilitario Renault Kangoo que provocó la tragedia del vendedor de verduras en Ruta 40, Pocito, este lunes quedó formalmente investigado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente con un vehículo con motor. Miguel Ángel Ávila (el imputado) quedó en libertad y será investigado por el plazo de 1 año.

Lee además
hallan muerto a un jubilado de 70 anos con las manos atadas en su casa
Horror

Hallan muerto a un jubilado de 70 años con las manos atadas en su casa
trepo rejas, rompio un techo y se metio a una casa para robar una play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

No usó su derecho de declarar pero de igual manera pidió perdón a la familia por lo que hizo. La defensa aplicó su teoría del choque y pone como responsable al vendedor ambulante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000551710725640540&partner=&hide_thread=false

El Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Francisco Nicolía (subroga a Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, dieron a conocer el hecho ocurrido el pasado viernes, en horas de la mañana.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 09.40.03

Estos relataron que dos autos se encontraban estacionados en el carril Oeste de Ruta 40 que corre de Norte a Sur esperando su turno en el semáforo. En ese momento vieron que atrás de ellos venía a toda velocidad una Renault Kangoo. Este rodado nunca frenó e impactó a los autos parados, el utilitario voló por los aires e impactó de lleno contra el vendedor ambulante, Juan Agapito Cabrera.

Cabrera llegó a ser asistido por personal de emergencias, pero perdió la vida. La causa fue un shock hipovolémico, el golpe que sufrió fue terrible porque le provocó un trauma muy grave.

El fiscal solicitó la imputación de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor. No solicitó la preventiva para el acusado, sino medidas morigeradas; principalmente no obstaculizar la investigación y someterse al proceso, presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización.

Finalmente el juez de Garantías Roberto Montilla lo imputó por homicidio culposo agravado y lo dejó en libertad tras estar casi 72 horas preso.

Temas
Seguí leyendo

Quería comer un asado bien pituco: detenido por robar un vacío y shampoo de un súper en Capital

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Un ladrón atacó con una pistola a un comerciante en Galería Laprida

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

Violento choque en Albardón: un ciclista sufrió graves lesiones y un auto terminó incrustado en una casa

Violento vuelco de un transporte con religiosos en Mendoza: un menor terminó internado

Investigan a una enfermera caucetera: usó la tarjeta de una colega y gastó más de $660 mil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en Rawson, cuando personal policial fue agredido por un ladrón y sus familiares de este al momento de intentar su aprehensión, tras un hecho de robo.
Violencia en Rawson

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson