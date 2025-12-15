El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

El conductor de la utilitario Renault Kangoo que provocó la tragedia del vendedor de verduras en Ruta 40, Pocito, este lunes quedó formalmente investigado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente con un vehículo con motor. Miguel Ángel Ávila (el imputado) quedó en libertad y será investigado por el plazo de 1 año.

No usó su derecho de declarar pero de igual manera pidió perdón a la familia por lo que hizo. La defensa aplicó su teoría del choque y pone como responsable al vendedor ambulante.

El Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Francisco Nicolía (subroga a Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, dieron a conocer el hecho ocurrido el pasado viernes, en horas de la mañana.

Estos relataron que dos autos se encontraban estacionados en el carril Oeste de Ruta 40 que corre de Norte a Sur esperando su turno en el semáforo. En ese momento vieron que atrás de ellos venía a toda velocidad una Renault Kangoo. Este rodado nunca frenó e impactó a los autos parados, el utilitario voló por los aires e impactó de lleno contra el vendedor ambulante, Juan Agapito Cabrera.

Cabrera llegó a ser asistido por personal de emergencias, pero perdió la vida. La causa fue un shock hipovolémico, el golpe que sufrió fue terrible porque le provocó un trauma muy grave.

El fiscal solicitó la imputación de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor. No solicitó la preventiva para el acusado, sino medidas morigeradas; principalmente no obstaculizar la investigación y someterse al proceso, presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización.

Finalmente el juez de Garantías Roberto Montilla lo imputó por homicidio culposo agravado y lo dejó en libertad tras estar casi 72 horas preso.