lunes 15 de diciembre 2025

En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

El delincuente quedó registrado por cámaras de seguridad. El dueño de casa escuchó ruidos, llamó a la policía, pero el ladrón logró escapar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Durante la madrugada del domingo se produjo un hecho de inseguridad en el departamento Santa Lucía, el cual quedó registrado por cámaras de vigilancia. Un individuo ingresó a una casa tras escalar las rejas perimetrales y acceder al interior rompiendo el techo del baño.

Según trascendió, el episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana. El sujeto, que se desplazaba por calle San Lorenzo sin remera, se detuvo frente a una casa ubicada al final del barrio Suterih. Desde ese punto, subió las rejas, avanzó por el techo y logró entrar al domicilio tras dañar la estructura del baño. En el interior, se apoderó de una consola PlayStation 5.

Al intentar escapar, el objeto se le cayó y el ruido alertó al propietario de la vivienda, quien se despertó y llegó a ver al ladrón cuando este volvía a trepar para retirarse del lugar. A pesar de la rápida intervención policial tras el llamado de emergencia, el responsable no fue localizado y logró darse a la fuga.

Mirá el video:

