Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Durante la madrugada del domingo se produjo un hecho de inseguridad en el departamento Santa Lucía, el cual quedó registrado por cámaras de vigilancia. Un individuo ingresó a una casa tras escalar las rejas perimetrales y acceder al interior rompiendo el techo del baño.

Según trascendió, el episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana. El sujeto, que se desplazaba por calle San Lorenzo sin remera, se detuvo frente a una casa ubicada al final del barrio Suterih. Desde ese punto, subió las rejas, avanzó por el techo y logró entrar al domicilio tras dañar la estructura del baño. En el interior, se apoderó de una consola PlayStation 5.

Al intentar escapar, el objeto se le cayó y el ruido alertó al propietario de la vivienda, quien se despertó y llegó a ver al ladrón cuando este volvía a trepar para retirarse del lugar. A pesar de la rápida intervención policial tras el llamado de emergencia, el responsable no fue localizado y logró darse a la fuga.

Mirá el video: