Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en Rawson, cuando personal policial fue agredido por un ladrón y sus familiares de este al momento de intentar su aprehensión, tras un hecho de robo.

Según informaron desde la Policía Comunal de Rawson, efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron alertados por el chofer de un colectivo y otros conductores sobre un arrebato cometido por un sujeto que se dio a la fuga hacia el barrio Ansilta. El sospechoso vestía una campera roja y pantalón de jeans.

Al lograr visualizarlo, los uniformados iniciaron una persecución que culminó cerca de la casa del individuo, donde finalmente aprehendido. Sin embargo, en ese momento salieron varias personas del domicilio, quienes junto al detenido comenzaron a agredir al personal policial con golpes de puño, ladrillos y palos.

Como consecuencia del ataque, los efectivos sufrieron lesiones en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Ante la situación, se solicitó apoyo y se logró trasladar el procedimiento a sede policial.

El detenido fue identificado como Godoy Ernesto Isaías, de 20 años, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia, acusado por el delito de lesiones leves agravadas.