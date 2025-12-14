Un ladrón atacó con una pistola a un comerciante en Galería Laprida

Un violento intento de robo se registró el sábado en la Galería Laprida, en pleno microcentro, cuando un delincuente armado irrumpió en un local de compra y venta de antigüedades y amenazó a su propietario con un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el local “El Dólar Compra Venta”, cuando un sujeto de filiación desconocida ingresó al comercio y apuntó con una pistola al dueño del lugar, un hombre de 73 años, para exigirle la entrega de objetos de valor.

Este lugar queda más cerca del acceso por calle General Acha, zona muy concurrida por transeúntes.

Lejos de amedrentarse, el comerciante se resistió al asalto, lo que provocó que el delincuente se diera a la fuga a toda prisa. En su huida, el ladrón arrojó un bolso que llevaba consigo.

Captura de pantalla 2025-12-14 214058

Al arribar el personal policial, se constató que dentro del bolso abandonado había una pistola calibre 22, que fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

El comerciante no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro de salud. La Policía inició un operativo para dar con el autor del hecho pero no fue hallado. La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad.