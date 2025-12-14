Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 66/25 por tormentas para la tarde del domingo 14 de diciembre , que afectará principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil , en el sector Este de la provincia.

Según el informe oficial, rige una Alerta Amarilla por tormentas , con probabilidad de fenómenos de variada intensidad , algunos localmente fuertes . Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos , ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h .

En cuanto a los registros previstos, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales estos valores puedan ser superados.

Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron la importancia de extremar las medidas de prevención y difundieron los números de contacto ante cualquier emergencia:

103

911

Recomendaciones ante lluvias intensas

En el hogar

Revisar el estado de techos, canaletas, bajadas de agua y desagües, asegurándolos y limpiándolos.

Retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, especialmente productos tóxicos como herbicidas o insecticidas.

Higienizar la vivienda utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua .

Usar calzado aislante.

Desenchufar artefactos eléctricos.

No sacar la basura.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Mantener a las mascotas en lugares protegidos.

Evitar salir si no es necesario y reducir la circulación de personas y vehículos, especialmente en zonas urbanas.

Tener preparado un kit familiar de emergencia, que incluya botiquín, linterna, radio, documentación, ropa de abrigo y recambio, manta, agua potable y alimentos no perecederos.

En la vía pública

No transitar por calles inundadas o anegadas.

Buscar refugio en lugares seguros.

No obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.

Extremar la higiene: lavarse las manos luego del contacto con agua de inundación.

Consumir solo agua hervida o embotellada.

En caso de heridas, lavar con agua limpia y jabón y no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

Ante caída de granizo

Permanecer bajo resguardo y evitar salir.

Mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

Una vez finalizada la tormenta, revisar techos, cañerías y ventanas.

Ante daños estructurales que representen riesgo, comunicarse con organismos oficiales.

Seguir atentos a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo