Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 66/25 por tormentas para la tarde del domingo 14 de diciembre, que afectará principalmente a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, en el sector Este de la provincia.
Según el informe oficial, rige una Alerta Amarilla por tormentas, con probabilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
En cuanto a los registros previstos, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales estos valores puedan ser superados.
Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron la importancia de extremar las medidas de prevención y difundieron los números de contacto ante cualquier emergencia:
Recomendaciones ante lluvias intensas
En el hogar
Revisar el estado de techos, canaletas, bajadas de agua y desagües, asegurándolos y limpiándolos.
Retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, especialmente productos tóxicos como herbicidas o insecticidas.
Higienizar la vivienda utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.
Usar calzado aislante.
Desenchufar artefactos eléctricos.
No sacar la basura.
Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
Mantener a las mascotas en lugares protegidos.
Evitar salir si no es necesario y reducir la circulación de personas y vehículos, especialmente en zonas urbanas.
Tener preparado un kit familiar de emergencia, que incluya botiquín, linterna, radio, documentación, ropa de abrigo y recambio, manta, agua potable y alimentos no perecederos.
En la vía pública
No transitar por calles inundadas o anegadas.
Buscar refugio en lugares seguros.
No obstruir acequias ni bocas de alcantarillas.
Extremar la higiene: lavarse las manos luego del contacto con agua de inundación.
Consumir solo agua hervida o embotellada.
En caso de heridas, lavar con agua limpia y jabón y no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.
Ante caída de granizo
Permanecer bajo resguardo y evitar salir.
Mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.
Una vez finalizada la tormenta, revisar techos, cañerías y ventanas.
Ante daños estructurales que representen riesgo, comunicarse con organismos oficiales.
Seguir atentos a los comunicados oficiales.
Si estás conduciendo
Mantener la calma: el ruido del granizo puede generar pánico.
No detenerse bruscamente, pero reducir la velocidad, ya que disminuye la adherencia de los neumáticos.
Tener en cuenta que los cristales de los vehículos están preparados para este tipo de fenómenos.
El granizo suele concentrarse en zonas específicas, por lo que se recomienda continuar con precaución hasta salir del área afectada.