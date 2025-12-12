sábado 13 de diciembre 2025

Reunión

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes reanudaron este viernes la sexta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025 en el Centro Cívico, tras el cuarto intermedio solicitado la semana pasada para analizar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET retomaron la sexta sesión correspondiente a la cuarta negociación paritaria 2025. El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

De la reunión participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

Por la representación gremial estuvieron presentes, por UDAP, la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Desde AMET participaron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos. Por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.

La nueva sesión se retomó tras lo ocurrido el viernes pasado, cuando se realizó la quinta instancia de la Paritaria Docente 2025 en el Ministerio de Educación. En esa oportunidad, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, abrió el encuentro y luego el ministro Gutiérrez expuso la situación financiera provincial, marcada por la reducción del flujo de fondos nacionales destinados a educación, como Fonid, conectividad, capacitación y otros programas que antes absorbía el Gobierno nacional.

Durante aquella reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial que incluyó: actualización mensual del valor índice según el IPC para diciembre 2025; incremento de 4 puntos al nomenclador docente; aumento de 5 puntos del código E60 para llevarlo a 44 puntos; y un incremento del 5% del valor índice en marzo de 2026. Los gremios solicitaron un cuarto intermedio para analizar la oferta y condicionaron su respuesta a mejoras para enero y febrero.

Finalmente, ambas partes habían acordado retomar la negociación este 12 de diciembre a las 14, instancia que se concretó este viernes en el Centro Cívico.

