viernes 12 de diciembre 2025

Tomá nota

Natación, Mundialito de hockey sobre patines y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

Las actividades comenzarán este viernes y se extenderán hasta el domingo. Todo el detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Durante el fin de semana del viernes 12 y domingo 14 de diciembre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

Natación

Campeonato República – San Juan 2025

Este importantísimo torneo nacional concluirá en el Complejo Polideportivo El Palomar, de Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La actividad del viernes 12 y sábado 13 será en doble turno: de 8 a 12:30, de mañana; y de 14 a 20:30, por la tarde.

Están participando 900 nadadores, varones y mujeres, provenientes de todo el país, de las categorías 2012 a 2015. Es la primera vez que la provincia es sede del mismo.

Hockey sobre patines

Mundialito de Bancaria 2025

La 36° edición de este famoso torneo internacional de hockey sobre patines finalizará el sábado 13, con su acto de clausura a las 20 en el Aldo Cantoni. Del mismo están participando 700 hockistas, repartidos en 72 equipos provenientes de Argentina, Chile y Colombia.

Powerlifting

Este sábado 13 en el velódromo Vicente Alejo Chancay se llevará a cabo un Torneo Regional, organizado por Asociación Sanjuanina de Levantamiento de Potencia. La actividad iniciará a las 9 con los pesajes, y continuará con las barras desde las 11 horas. La premiación será sobre las 18 horas.

Futsal

Liga Sureste de Rawson

La temporada 2025 de este convocante torneo finalizará este domingo 14, con las finales que se disputarán en el Cantoni del Parque de Mayo desde las 19 horas.

Liga Infantil de Rawson

LIFRA también le dará cierre a su gran año, y será con los partidos finales que se llevarán a cabo en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay desde las 19 horas.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Categoría Primera - Masculino: resultados y programación de partidos correspondientes a cuartos de final de Torneo Clausura 2025.

Jueves 11

Defensores de Argentinos 2-5 La Gloria.

Alianza 7-2 Barrio Rivadavia.

Viernes 12

22 horas – Huarpes vs. Sportivo Desamparados – Parque Norte.

Primera División – Categoría Reserva – Masculino: resultados y programación de partidos correspondientes a cuartos de final de Torneo Clausura 2025.

Jueves 11

Barrios de Pie 8-5 Huarpes

Viernes 12

22 horas - Las Águilas vs. Sindicato Empleados de Comercio – Barrio Las Garzas.

22 horas – Barrio CGT vs. Barrio Rivadavia – Barrio CGT Rawson.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino: continuidad de programación de la serie final del Torneo Clausura 2025.

Partido 02

Viernes 12 – 22 horas

Jáchal BC vs. Ausonia

Cancha: Estadio Papa Francisco.

La serie está 1-0 a favor de Jáchal (triunfo 77-59), de ganar hoy nuevamente, será campeón; sino habrá tercer juego y partido desempate.

Ciclismo en ruta

Federación Ciclista Sanjuanina: este fin de semana se celebrará la 98° edición de la Clásica Doble Media Agua, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico argentino. La carrera será el domingo 14, con concentración desde las 15 y largada oficial a las 16, frente a Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Berros, Departamento Sarmiento. La llegada será en este mismo punto. La prueba será organizada por Club Ciclista Independiente y fiscalizada por Federación Ciclista Sanjuanina.

Libres y Máster: la carrera del fin de semana será el Gran Fondo Navideño a disputarse este sábado 13, con largada desde las 16 en Ruta 270, 300 metros al sur de Ruta 20, Departamento Caucete. En este mismo lugar será la llegada. La carrera será organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster.

Patín Carrera

4° Cruce de los Andes por Fundación Oscar ‘Negro’ Contrera

El reconocido y experimentado patinador sanjuanino realizará este fin de semana una más de sus proezas deportivas. La idea original era iniciar en La Serena, pero no fue posible. El punto de partida será el límite con Chile. La primera etapa será Arrequetín, Las Flores y Rodeo (sábado a la mañana), la segunda Rodeo-Jáchal por Ruta 150 (sábado a la tarde), continuará con la tercera Jáchal-Albardón (domingo a la mañana) y concluirá con Albardón a Estadio Aldo Cantoni (domingo a la tarde, entre las 20 y 21 horas).

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Los equipos masculinos de San Juan que continúan en competencia jugarán este fin de semana el partido de vuelta de la Segunda Fase. Todos están incluidos en la Región Cuyo del torneo, equivalente a la cuarta categoría del fútbol argentino.

Domingo 14 - 17:30 horas

Alianza vs. Atlético Argentino de Mendoza – Árbitro: Luciano José Morello – Ida: 0-0.

Unión de Villa Krause vs. General Belgrano de Media Agua – Árbitro: Sabathiel del Castillo – Ida: 1-1.

Peñaflor de San Martín vs. Árbol Verde de Jáchal – Árbitro: Jorge Albanesi – Ida: 3-1.

