ANSES: de cuánto serán las asignaciones familiares en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir del próximo ciclo de pagos. Tras procesarse el indicador del 2,6% de incremento emitido por el INDEC, se informa que las asignaciones por hijo de los empleados en relación de dependencia y monotributistas recibirán una actualización nominal directa.

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El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social procesará las liquidaciones de manera automática basándose en las declaraciones de aportes. Se confirma que el incremento de las asignaciones familiares busca sostener el valor real de la cobertura frente al costo de vida actual, actualizando de forma paralela los límites de ingresos máximos que rigen para el acceso al beneficio previsional.

¿Cómo quedan los montos del SUAF de ANSES en junio de 2026?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor base por hijo para el primer escalón de ingresos familiares en $72.487,93. Este monto bruto se aplica para el universo de trabajadores registrados cuyos salarios totales no superen los techos de facturación y remuneración previstos por el organismo previsional.

Se establece que el importe que transfiere la Administración Nacional de la Seguridad Social varía de manera proporcional según el rango socioeconómico del grupo familiar. Para las provincias encuadradas en zonas desfavorables o la región patagónica, el sistema SUAF de ANSES contempla coeficientes diferenciales que elevan de forma directo el saldo neto de bolsillo para compensar los costos regionales.

¿Qué sucede con los topes de ingresos del salario familiar?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social elevará las bandas salariales máximas individuales y colectivas para el próximo periodo mensual. Esta adecuación técnica del SUAF de ANSES evita que los incrementos nominales de sueldo acordados en paritarias laborales provoquen la exclusión de los empleados del derecho al cobro por hijo.

Se informa que si el titular mantiene actualizados sus vínculos filiales en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el reajuste mensual se reflejará sin gestiones presenciales adicionales en la misma cuenta sueldo donde percibe sus haberes. Las familias pueden verificar su categoría prestacional ingresando con su clave de seguridad social al portal web del organismo.

¿Qué canales permanecen activos para constatar las liquidaciones?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo virtual es la vía idónea para constatar eventuales cambios en las fechas de liquidación de las asignaciones familiares de la ANSES. El portal previsional actualiza los estados de cuenta y del padrón general de forma automatizada cada mes.

Calendario de pagos: fechas de cobro del SUAF de ANSES en junio de 2026

Se establece que el cronograma para el cobro de las asignaciones familiares por hijo se desplegará de forma simultánea con el calendario de las jubilaciones de menor cuantía:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

FUENTE: A24