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Orgullo

Sara Toia hizo historia en Italia: ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Patinaje

La sanjuanina terminó segunda en la final de la categoría Youth Ladies y volvió a subir al podio internacional frente a las mejores patinadoras juveniles del mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La patinadora sanjuanina Sara Toia volvió a poner a San Juan en lo más alto del deporte internacional. La joven representante del seleccionado argentino se consagró subcampeona en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, disputada en Italia, y se quedó con la medalla de plata en la categoría Youth Ladies.

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La deportista, que representa al Fantasías Club, completó una destacada actuación y sumó 115,02 puntos, resultado que le permitió ubicarse en el segundo puesto de la clasificación general entre las mejores patinadoras juveniles del mundo.

La medalla de oro quedó en manos de la italiana Ludovica Sarah Vecchi, que alcanzó los 117,88 puntos, mientras que el tercer lugar fue para otra representante local, Ersilia Porciello, con 113,31 unidades. La definición se resolvió por escaso margen y reflejó el alto nivel de la competencia.

Toia había llegado a la final de Cesena como una de las principales candidatas, luego de liderar el ranking internacional de su categoría y clasificar entre las ocho mejores del circuito de World Skate.

El subcampeonato representa uno de los logros más importantes de su carrera y confirma el gran presente del patinaje artístico sanjuanino, una disciplina que sigue aportando atletas de nivel internacional.

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