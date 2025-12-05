Paritaria docente en San Juan: el Gobierno hizo una oferta y la negociación pasó a cuarto intermedio

La ministra Silvia Fuentes durante la paritaria docente que se dio este mes y ya cerró.

La quinta sesión de la Paritaria Docente 2025 se llevó a cabo este viernes en la sala del Ministerio de Educación , en el Centro Cívico, donde representantes del Gobierno de San Juan y de los gremios educativos volvieron a sentarse a negociar la actualización salarial del sector.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, abrió el encuentro y cedió la palabra al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien explicó la situación financiera actual de la provincia. Según expuso, las jurisdicciones argentinas vienen recibiendo un menor flujo de fondos nacionales en los últimos años, especialmente aquellos destinados a educación, como el Fonid, conectividad, capacitación y otros programas que antes absorbía Nación. “Hoy todos esos gastos recaen en la Provincia”, remarcó.

Tras un intercambio extenso, el Gobierno presentó su propuesta salarial para el tramo final del año y el arranque de 2026. Entre los puntos centrales se destacan:

Incrementar el valor índice para diciembre 2025 según la variación mensual del IPC publicado por INDEC respecto del mes anterior.

Sumar 4 puntos al nomenclador docente en diciembre.

Aumentar en 5 puntos el código E60 , llevándolo a 44 puntos desde el mes de diciembre 2025.

Otorgar en marzo de 2026 un incremento del 5% del valor índice tomando como base diciembre 2025.

Los gremios solicitaron un cuarto intermedio para evaluar la oferta y manifestaron que la propuesta será analizada por las bases, pero condicionaron su respuesta a que el Ejecutivo provincial presente mejoras para los meses de enero y febrero.

Finalmente, ambas partes acordaron retomar la negociación el próximo 12 de diciembre, a las 14, nuevamente en el Ministerio de Educación. La sesión de este viernes se dio por finalizada a las 21:15.