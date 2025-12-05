sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Propuesta salarial

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno hizo una oferta y la negociación pasó a cuarto intermedio

La reunión de este viernes 5 de diciembre se extendió por horas y terminó sin acuerdo definitivo. La propuesta oficial será analizada por las bases sindicales y las partes volverán a encontrarse el 12 de diciembre a las 14.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La ministra Silvia Fuentes durante la paritaria docente que se dio este mes y ya cerró.&nbsp;

La ministra Silvia Fuentes durante la paritaria docente que se dio este mes y ya cerró. 

La quinta sesión de la Paritaria Docente 2025 se llevó a cabo este viernes en la sala del Ministerio de Educación, en el Centro Cívico, donde representantes del Gobierno de San Juan y de los gremios educativos volvieron a sentarse a negociar la actualización salarial del sector.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, abrió el encuentro y cedió la palabra al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien explicó la situación financiera actual de la provincia. Según expuso, las jurisdicciones argentinas vienen recibiendo un menor flujo de fondos nacionales en los últimos años, especialmente aquellos destinados a educación, como el Fonid, conectividad, capacitación y otros programas que antes absorbía Nación. “Hoy todos esos gastos recaen en la Provincia”, remarcó.

Tras un intercambio extenso, el Gobierno presentó su propuesta salarial para el tramo final del año y el arranque de 2026. Entre los puntos centrales se destacan:

  • Incrementar el valor índice para diciembre 2025 según la variación mensual del IPC publicado por INDEC respecto del mes anterior.

  • Sumar 4 puntos al nomenclador docente en diciembre.

  • Aumentar en 5 puntos el código E60, llevándolo a 44 puntos desde el mes de diciembre 2025.

  • Otorgar en marzo de 2026 un incremento del 5% del valor índice tomando como base diciembre 2025.

Los gremios solicitaron un cuarto intermedio para evaluar la oferta y manifestaron que la propuesta será analizada por las bases, pero condicionaron su respuesta a que el Ejecutivo provincial presente mejoras para los meses de enero y febrero.

Finalmente, ambas partes acordaron retomar la negociación el próximo 12 de diciembre, a las 14, nuevamente en el Ministerio de Educación. La sesión de este viernes se dio por finalizada a las 21:15.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

Te Puede Interesar

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija
Condena a un pervertido

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan, bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones
Alerta naranja

San Juan, bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

La ministra Silvia Fuentes durante la paritaria docente que se dio este mes y ya cerró. 
Propuesta salarial

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno hizo una oferta y la negociación pasó a cuarto intermedio

Imagen ilustrativa
En Capital

Le abrieron el auto y le robaron una pistola semiautomática con municiones

En resumen, el rompecabezas de Stranger Things armado de modo cronológico. video
Tiempo para Ver

El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada