viernes 12 de diciembre 2025

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

El pronóstico para este 13 de diciembre anticipa una jornada sofocante, con cielo mayormente despejado y temperaturas muy elevadas. Recomiendan extremar cuidados y evitar la exposición al sol en las horas críticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Este sábado, la provincia de San Juan volverá a sentir una intensa jornada de calor según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas que marcarán una mínima de 18 °C al iniciar el día y una máxima que podría alcanzar 32 °C durante las horas centrales de la tarde, manteniendo el ambiente pesado.

El cielo se presentará mayormente despejado o con escasa nubosidad, lo que favorecerá el ascenso del termómetro desde la mañana y hará que el calor sea cada vez más marcado hacia el mediodía y la tarde. Los vientos serán leves o moderados, insuficientes para brindar un alivio significativo en la sensación térmica, que persistirá elevada durante gran parte de la jornada.

Debido a estas condiciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en horarios de máxima radiación solar, manteniéndose hidratados, evitando la exposición directa al sol y prestando atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con afecciones médicas. Hacia la noche, el descenso térmico será leve, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido antes de que termine la jornada.

