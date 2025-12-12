Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Este sábado, la provincia de San Juan volverá a sentir una intensa jornada de calor según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas que marcarán una mínima de 18 °C al iniciar el día y una máxima que podría alcanzar 32 °C durante las horas centrales de la tarde, manteniendo el ambiente pesado.

El cielo se presentará mayormente despejado o con escasa nubosidad, lo que favorecerá el ascenso del termómetro desde la mañana y hará que el calor sea cada vez más marcado hacia el mediodía y la tarde. Los vientos serán leves o moderados, insuficientes para brindar un alivio significativo en la sensación térmica, que persistirá elevada durante gran parte de la jornada.

Debido a estas condiciones, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en horarios de máxima radiación solar, manteniéndose hidratados, evitando la exposición directa al sol y prestando atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con afecciones médicas. Hacia la noche, el descenso térmico será leve, por lo que el ambiente seguirá siendo cálido antes de que termine la jornada.

