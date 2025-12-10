El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Este jueves, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada con clima agradable, cielo mayormente despejado y temperaturas ideales para salir. Según los reportes meteorológicos, se espera una máxima cercana a los 25-26 °C y una mínima alrededor de 17-18 °C .

Clima El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves

Calendario ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

La mañana arrancaría con cielo parcialmente nublado y sin señales de precipitaciones. Si bien hacia la tarde podrían formarse algunas nubes, no hay alertas de lluvias. Los vientos soplarán desde el norte y podrían ganar intensidad entre la tarde y la noche.

Para quienes planean actividades al aire libre —paseos, trámites, reuniones o deportes— el clima será ideal. Aun así, se recomienda llevar una campera liviana si vas a circular al anochecer, ya que la temperatura descenderá moderadamente.

En resumen: un día perfecto para aprovechar —templado, seco y con buena visibilidad—, ideal para moverse por la ciudad sin sorpresas del tiempo.