miércoles 10 de diciembre 2025

Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Jornada templada y mayormente seca en San Juan: la máxima rondará los 25–26 °C, la mínima quedará en torno a 17–18 °C y el viento norte podría intensificarse al atardecer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

Este jueves, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada con clima agradable, cielo mayormente despejado y temperaturas ideales para salir. Según los reportes meteorológicos, se espera una máxima cercana a los 25-26 °C y una mínima alrededor de 17-18 °C.

La mañana arrancaría con cielo parcialmente nublado y sin señales de precipitaciones. Si bien hacia la tarde podrían formarse algunas nubes, no hay alertas de lluvias. Los vientos soplarán desde el norte y podrían ganar intensidad entre la tarde y la noche.

Para quienes planean actividades al aire libre —paseos, trámites, reuniones o deportes— el clima será ideal. Aun así, se recomienda llevar una campera liviana si vas a circular al anochecer, ya que la temperatura descenderá moderadamente.

En resumen: un día perfecto para aprovechar —templado, seco y con buena visibilidad—, ideal para moverse por la ciudad sin sorpresas del tiempo.

