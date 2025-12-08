lunes 8 de diciembre 2025

Temporal

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Según el reporte de las autoridades, fueron 130 núcleos familiares los que recibieron asistencia en la localidad de Caucete, debiendo ser tres de ellos evacuados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El temporal de intensas lluvias que afectó a San Juan entre la tarde-noche del viernes 5 y la noche del domingo 7 de diciembre dejó un saldo dispar en los distintos departamentos, pero un punto crítico se confirmó con el correr de las horas: las familias de Bermejo, en Caucete, fueron las más golpeadas por las intensas precipitaciones, y tres de ellas debieron ser evacuadas preventivamente.

Ante el alerta naranja por lluvias emitido con anticipación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano había desplegado desde el jueves un operativo preventivo para reforzar techos y asistir a las zonas históricamente más vulnerables a los temporales. La entrega de ayuda primaria y el acompañamiento comunitario alcanzó a sectores de Caucete (Las Talas, Los Médanos y Costa Canal), 25 de Mayo, Albardón y Ullum.

Gracias a estas acciones, la mayoría de los departamentos no registró pedidos de asistencia durante el fin de semana, incluso en zonas que suelen necesitar intervenciones en cada temporal, como 25 de Mayo, 9 de Julio, Angaco, Calingasta, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, San Martín y Ullum.

Sin embargo, en Caucete la situación fue más compleja. Las lluvias golpearon con fuerza especialmente en el distrito de Bermejo, donde la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias asistió a 130 familias con materiales y contención directa. Entre ellas, tres grupos familiares debieron ser trasladados a la Unión Vecinal Bermejo, luego de que el agua mojara sus pertenencias y comprometiera temporalmente la habitabilidad de sus viviendas. Allí permanecen acompañados por equipos sociales del Ministerio.

En paralelo, algunas familias de Capital y Zonda recibieron material de aislación a través de sus respectivos municipios, mientras que en Jáchal y Valle Fértil se entregó nylon para reforzar techos y evitar filtraciones.

Desde la Dirección de Emergencia confirmaron que se mantiene activa una guardia técnica permanente para responder de inmediato a cualquier eventualidad, ante la posibilidad de que nuevas lluvias afecten a la provincia en los próximos días.

Con la mayor parte de los departamentos sin incidentes significativos, la atención permanece centrada en Bermejo, la zona más afectada del fin de semana, donde las familias continúan recibiendo asistencia y seguimiento social.

