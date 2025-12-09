Misterioso video en un microhospital: el rostro de un fantasma en un auto desconcertó a todos

El video de un extraño rostro en el interior de un auto, captado en un microhospital mendocino, se hizo viral y generó debate en las redes.

En los últimos días un particular video que causó temor y cientos de especulaciones se hizo viral en las redes sociales. Según trascendió, el trabajador de un microhospital de Mendoza vivió un momento que heló la sangre y decidió grabarlo: en el parabrisas de un auto estacionado apareció lo que parecía un rostro humano mirándolo fijamente.

Lo más inquietante es que la figura permanecía inmóvil, por lo que el hombre destacó que se tratara de un reflejo accidental.

Ante la duda y con un poco de coraje, el trabajador se acercó al vehículo para revisar su interior. Pero al abrir la puerta y enfocar la cámara, comprobó que no había nadie adentro.

La escena generó desconcierto entre todos los que vieron el video, que no tardó en hacerse popular y generar tanto temor como descreimiento, en partes iguales, con mensajes como: "Protégenos, Señor, con tu espíritu... mi celular no es ningún portal", escribió uno, mientras que otro dijo: "No me subo mas al auto, me voy caminando a mí casa ".