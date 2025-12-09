martes 9 de diciembre 2025

Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

La UNSJ acaba de publicar los resultados de los exámenes para el ingreso a las escuelas presuniversitarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Universidad Nacional de San Juan acaba de publicar los resultados de los rigurosos examenes que se tomaron a principios de diciembre para el ingreso a los colegios preuniversitarios.

A continuación, los listados:

LISTADO PROVISORIO DE INGRESANTES

ingresantes

LISTADO PROVISORIO DE SUPLENTES

suplentes

LISTADO GENERAL

general

