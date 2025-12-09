martes 9 de diciembre 2025

Ayuda al bolsillo

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

ANSES detalló, a partir de la normativa vigente, qué beneficiarios recibirán la liquidación más elevada del año en diciembre

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES empezó a pagar las prestaciones de diciembre.

ANSES empezó a pagar las prestaciones de diciembre.

Antes de la acreditación final de haberes, incrementos y refuerzos, diciembre volvió a ubicarse como el mes de mayor carga administrativa para ANSES. El cierre anual reúne aumento, bono extraordinario y el tradicional medio aguinaldo, lo que obliga a revisar con precisión qué beneficiarios terminan recibiendo la cifra más elevada del calendario previsional.

A diferencia de otros meses, la acumulación de componentes provoca variaciones significativas entre grupos, especialmente en aquellos que cuentan con remuneraciones adicionales. Sin embargo, no todos los titulares del sistema previsional participan de la misma estructura de pagos, y por ello el monto final difiere según la prestación que cada persona perciba.

ANSES confirma qué grupos recibirán el monto más alto del año

De acuerdo con el Boletín Oficial que memorizamos, los únicos grupos que reciben el ingreso más alto del año en diciembre son aquellos que cobran aguinaldo. Se trata de:

  • Jubilados y pensionados del SIPA con haber mínimo,
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM),
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez,
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez.

Todos ellos acceden al medio aguinaldo de diciembre, que se suma al aumento del 2,34 %, al bono extraordinario de $70.000 y al haber mensual actualizado, configurando así el monto definitivo más alto del año.

Quiénes no reciben este monto especial

Quedan fuera del aguinaldo —y por ende no alcanzan el ingreso anual más alto— los grupos cuya prestación no contempla este adicional:

  • Pensión Madre de 7 hijos,
  • Asignación Universal por Hijo (AUH),
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE),
  • Asignaciones Familiares (SUAF).

FUENTE: BAE Noticias

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves
Buenos Aires

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito
Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5
Seguridad

En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5

Paso de Agua Negra, popular entre los sanjuaninos.
Opiniones

Paso de Agua Negra: los sanjuaninos, entre el sueño del túnel y la realidad del asfalto

Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan
Reporte actualizado

Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan