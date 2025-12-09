Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

Antes de la acreditación final de haberes, incrementos y refuerzos, diciembre volvió a ubicarse como el mes de mayor carga administrativa para ANSES . El cierre anual reúne aumento, bono extraordinario y el tradicional medio aguinaldo, lo que obliga a revisar con precisión qué beneficiarios terminan recibiendo la cifra más elevada del calendario previsional.

Importante ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

A diferencia de otros meses, la acumulación de componentes provoca variaciones significativas entre grupos, especialmente en aquellos que cuentan con remuneraciones adicionales. Sin embargo, no todos los titulares del sistema previsional participan de la misma estructura de pagos, y por ello el monto final difiere según la prestación que cada persona perciba.

ANSES confirma qué grupos recibirán el monto más alto del año

De acuerdo con el Boletín Oficial que memorizamos, los únicos grupos que reciben el ingreso más alto del año en diciembre son aquellos que cobran aguinaldo. Se trata de:

Jubilados y pensionados del SIPA con haber mínimo,

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM),

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez,

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez.

Todos ellos acceden al medio aguinaldo de diciembre, que se suma al aumento del 2,34 %, al bono extraordinario de $70.000 y al haber mensual actualizado, configurando así el monto definitivo más alto del año.

Quiénes no reciben este monto especial

Quedan fuera del aguinaldo —y por ende no alcanzan el ingreso anual más alto— los grupos cuya prestación no contempla este adicional:

Pensión Madre de 7 hijos,

Asignación Universal por Hijo (AUH),

Asignación Universal por Embarazo (AUE),

Asignaciones Familiares (SUAF).

FUENTE: BAE Noticias