ANSES depositará a fin de mes $322.000 a todas estas personas

Este diciembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) entrega la Prestación por Desempleo . Un programa dirigido a aquellos titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N.° 24.013 .

Malas noticias Confirmado por ANSES: estas prestaciones no recibirán el aguinaldo de diciembre 2025

Su objetivo es brindar sostén financiero mientras el beneficiario busca un nuevo empleo, permitiendo que pueda cubrir sus necesidades básicas durante el período. El monto, por su parte, se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo es una ayuda previsional, que tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada, por finalización de contrato o por motivos ajenos a su voluntad (como quiebra del empleador), no renovación del puesto o padecimiento de enfermedades/accidentes que les impidan continuar con su labor, según lo establecido en la Ley N.º 24.013.

Para solicitar este programa, tenés que comenzar su trámite dentro de los 90 posteriores al despido y cada uno de los grupos deberá cumplir con ciertos requisitos específicos y entregar determinada documentación para validar su situación.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes. ANSES confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el monto máximo no superará el 100% del SMVM.

Desde el 1 de agosto de 2025, los valores mínimos y máximos de la prestación se establecieron de la siguiente manera:

Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $167.400 .

Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $334.800.

El cobro, por su parte, se realiza a través de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Esta cuenta es gestionada directamente por ANSES en una entidad bancaria, lo que permite al beneficiario acceder a su dinero de manera segura y sin costos adicionales.

En un primer momento, el beneficiario puede retirar el monto asignado por ventanilla en la sucursal indicada. Luego, el banco le entregará una tarjeta de débito, con la cual podrá operar en cajeros automáticos, realizar compras y utilizar los servicios digitales de la entidad.

Cuándo cobro la Prestación por Desempleo en diciembre 2025