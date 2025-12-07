domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país

Una jueza de menores autorizó que un adolescente sanjuanino pueda mudarse a España para vivir con su padre, mientras que su hermana permanecerá en el país con su madre, tras un proceso técnico que evaluó la voluntad y el bienestar de ambos menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-07 at 8.09.20 PM

Un fallo del fuero de menores de San Juan determinó que uno de los hijos de una pareja separada pueda radicarse en España junto a su padre, mientras que su hermana continuará viviendo en Argentina al cuidado de su madre. La resolución se tomó tras un proceso de análisis técnico, entrevistas con ambos menores y la intervención del Gabinete Técnico del Poder Judicial, según publicó Estación Claridad.

Lee además
El gol del Bodeguero. Foto: Gentileza Línea de 3. 
Resultados

Así les fue a los equipos sanjuaninos en la ida de la segunda fecha del Regional Amateur
continua el temporal en san juan: tremenda granizada en iglesia
Inestabilidad

Continúa el temporal en San Juan: tremenda granizada en Iglesia

Según lo consignado por Estación Claridad, el caso surgió a partir de un conflicto parental en el que el padre, residente en España, solicitó autorización para que sus dos hijos se trasladaran al país europeo como parte de un nuevo proyecto de vida. La madre se opuso y pidió que ambos permanecieran en San Juan. Durante las evaluaciones, el adolescente manifestó de manera firme su voluntad de vivir con su padre en el exterior para fortalecer el vínculo entre ambos, mientras que la niña expresó su deseo de seguir residiendo en Argentina.

El informe técnico consideró válida la postura del joven y advirtió que la resistencia familiar a su traslado generaba situaciones que afectaban su bienestar emocional. En contraste, concluyó que no había indicios de que resultara beneficioso para la niña mudarse fuera del país.

El proceso fue iniciado por el juez Jorge Toro, quien dejó la resolución preparada antes de tomar licencia, y la sentencia fue finalmente formalizada por la jueza Camus, conforme al procedimiento previsto.

La decisión judicial estableció un régimen de cuidado personal diferenciado: el adolescente quedará bajo la responsabilidad de su padre, mientras que la madre continuará a cargo de la niña. Además, se autorizó la radicación del joven en España, prevista para concretarse luego de una evaluación previa durante el receso escolar. Con la nueva estructura familiar, también se modificó el régimen de alimentos: cada progenitor asumirá los gastos del hijo que permanece a su cuidado, quedando sin efecto la cuota anterior.

Temas
Seguí leyendo

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo

El "Gran Hermano" en San Juan, a la caza de vehículos robados: cómo funcionará el nuevo sistema de vigilancia que dará qué hablar

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas

Ley de Transporte: los diputados revisaron los 81 artículos, se aceptaron los cambios y se tratará el jueves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el penal de chimbas estrena un sistema inedito: asi se ven los modulos de alta seguridad que ya estan casi listos
Infraestructura clave

El Penal de Chimbas estrena un sistema inédito: así se ven los módulos de alta seguridad que ya están casi listos

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II

Te Puede Interesar

La interpelación de Rosas. 
Descalabros

Por qué hay tantos conflictos en los Concejos Deliberantes de San Juan: el análisis que lleva a una ley electoral

Por Ana Paula Gremoliche
Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país
Decisión

Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final
Boca, eliminado

Maravilla rompió el maleficio y le dió a Racing la clasificación a la final

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional
A tener en cuenta

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional