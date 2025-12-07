Un fallo judicial autorizó que un niño sanjuanino se radique en España con su padre y que su hermana permanezca en el país

Un fallo del fuero de menores de San Juan determinó que uno de los hijos de una pareja separada pueda radicarse en España junto a su padre, mientras que su hermana continuará viviendo en Argentina al cuidado de su madre. La resolución se tomó tras un proceso de análisis técnico, entrevistas con ambos menores y la intervención del Gabinete Técnico del Poder Judicial, según publicó Estación Claridad.

Según lo consignado por Estación Claridad, el caso surgió a partir de un conflicto parental en el que el padre, residente en España, solicitó autorización para que sus dos hijos se trasladaran al país europeo como parte de un nuevo proyecto de vida. La madre se opuso y pidió que ambos permanecieran en San Juan. Durante las evaluaciones, el adolescente manifestó de manera firme su voluntad de vivir con su padre en el exterior para fortalecer el vínculo entre ambos, mientras que la niña expresó su deseo de seguir residiendo en Argentina.

El informe técnico consideró válida la postura del joven y advirtió que la resistencia familiar a su traslado generaba situaciones que afectaban su bienestar emocional. En contraste, concluyó que no había indicios de que resultara beneficioso para la niña mudarse fuera del país.

El proceso fue iniciado por el juez Jorge Toro, quien dejó la resolución preparada antes de tomar licencia, y la sentencia fue finalmente formalizada por la jueza Camus, conforme al procedimiento previsto.

La decisión judicial estableció un régimen de cuidado personal diferenciado: el adolescente quedará bajo la responsabilidad de su padre, mientras que la madre continuará a cargo de la niña. Además, se autorizó la radicación del joven en España, prevista para concretarse luego de una evaluación previa durante el receso escolar. Con la nueva estructura familiar, también se modificó el régimen de alimentos: cada progenitor asumirá los gastos del hijo que permanece a su cuidado, quedando sin efecto la cuota anterior.