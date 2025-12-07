Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del sábado y madrugada del domingo volvieron a afectar caminos en distintos departamentos de San Juan. Desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) difundieron el parte oficial de estado de rutas correspondiente a este 7 de diciembre, a las 08:40, donde informan sectores intransitables y otros que requieren extrema precaución.
Ullum
-
RP 436 – Badén Quebrada de los Gauchos: Transitable con mucha precaución por material de arrastre.
-
Quebrada de Las Burras: Transitable con mucha precaución por desprendimientos.
-
Derivador RP 414 – Las Crucesitas: Transitable con precaución por arrastre en algunos sectores.
Rivadavia
Iglesia
-
RP 430 – Angualasto hasta badén La Chigua: Transitable con precaución, equipos de la Empresa Vicuña trabajan en la zona.
-
RP 430 – La Chigua hasta Parque Nacional San Guillermo: Solo vehículos 4x4. Transitable con precaución; continúan los trabajos de la Empresa Vicuña.
-
El resto de las rutas del departamento se encuentran transitables con precaución.
Jáchal
Sarmiento
-
RP 318 – Desde RN 153 (Cañada Honda) hasta RP 351 (Retamito): Transitable con precaución en zona de badenes.
-
RP 351: Transitable con precaución, también en sectores con badenes.
-
RP 116 – Calle Mendoza Vieja: Transitable con mucha precaución por bajada de creciente.
Calingasta
Finalmente, la D.P.V. informó que el resto de las rutas provinciales permanecen transitables con precaución, debido a que persisten zonas con arrastre, material suelto y sectores donde aún se trabaja para garantizar la seguridad vial. Se recomienda a los conductores circular a baja velocidad, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados ante posibles actualizaciones oficiales.