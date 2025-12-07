domingo 7 de diciembre 2025

Importante

Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Las lluvias han seguido siendo protagonistas durante la noche y madrugada del domingo. Mirá en detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-06 at 08.14.15

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del sábado y madrugada del domingo volvieron a afectar caminos en distintos departamentos de San Juan. Desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) difundieron el parte oficial de estado de rutas correspondiente a este 7 de diciembre, a las 08:40, donde informan sectores intransitables y otros que requieren extrema precaución.

Valle Fértil

  • Camino a Sierras de Chávez y Elizondo: Intransitable.

  • Camino a Sierra de Rivero: Transitable con precaución. Hay equipos de la Empresa Brig trabajando en el lugar.

Ullum

  • RP 436 – Badén Quebrada de los Gauchos: Transitable con mucha precaución por material de arrastre.

  • Quebrada de Las Burras: Transitable con mucha precaución por desprendimientos.

  • Derivador RP 414 – Las Crucesitas: Transitable con precaución por arrastre en algunos sectores.

Rivadavia

  • RP 12 – Ingreso al Jardín de los Poetas: Transitable con precaución por acumulación de material gredoso.

Iglesia

  • RP 430 – Angualasto hasta badén La Chigua: Transitable con precaución, equipos de la Empresa Vicuña trabajan en la zona.

  • RP 430 – La Chigua hasta Parque Nacional San Guillermo: Solo vehículos 4x4. Transitable con precaución; continúan los trabajos de la Empresa Vicuña.

  • El resto de las rutas del departamento se encuentran transitables con precaución.

Jáchal

  • RP 456 – Río Las Carretas – Camino a Huerta de Huachi: Intransitable por creciente.

Sarmiento

  • RP 318 – Desde RN 153 (Cañada Honda) hasta RP 351 (Retamito): Transitable con precaución en zona de badenes.

  • RP 351: Transitable con precaución, también en sectores con badenes.

  • RP 116 – Calle Mendoza Vieja: Transitable con mucha precaución por bajada de creciente.

Calingasta

  • Las rutas del departamento se encuentran transitables con precaución.

Finalmente, la D.P.V. informó que el resto de las rutas provinciales permanecen transitables con precaución, debido a que persisten zonas con arrastre, material suelto y sectores donde aún se trabaja para garantizar la seguridad vial. Se recomienda a los conductores circular a baja velocidad, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados ante posibles actualizaciones oficiales.

