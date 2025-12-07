Atención si viajás: el estado de las rutas tras las tormentas en San Juan

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del sábado y madrugada del domingo volvieron a afectar caminos en distintos departamentos de San Juan. Desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) difundieron el parte oficial de estado de rutas correspondiente a este 7 de diciembre, a las 08:40, donde informan sectores intransitables y otros que requieren extrema precaución.