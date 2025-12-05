San Juan bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y este viernes pasadas las 19 comenzaron a caer las primeras gotas en la Ciudad de San Juan.

Las precipitaciones fueron precedidas por fuertes truenos, cielo nublado y viento fresco, pero el mayor volumen de agua comenzó a caer después de las 20.

En la Ciudad de San Juan, se mantuvo copiosa pero persistente, mientras que en departamentos alejados como Calingasta hubo crecida de ríos y algunos accesos al departamento se vieron anegados, según informaron desde Vialidad.

Se espera que las precipitaciones se mantengan durante todo el fin de semana y que se intensifiquen durante este sábado por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19° y los 26°.

