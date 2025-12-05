viernes 5 de diciembre 2025

Alerta naranja

San Juan bajo el agua: así quedó la ciudad y alrededores por la llegada de precipitaciones

Tal como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el agua comenzó a caer este viernes por la tarde y estas condiciones climáticas se sostendrían todo el fin de semana. Mirá las fotos y videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y este viernes pasadas las 19 comenzaron a caer las primeras gotas en la Ciudad de San Juan.

Las precipitaciones fueron precedidas por fuertes truenos, cielo nublado y viento fresco, pero el mayor volumen de agua comenzó a caer después de las 20.

En la Ciudad de San Juan, se mantuvo copiosa pero persistente, mientras que en departamentos alejados como Calingasta hubo crecida de ríos y algunos accesos al departamento se vieron anegados, según informaron desde Vialidad.

Se espera que las precipitaciones se mantengan durante todo el fin de semana y que se intensifiquen durante este sábado por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19° y los 26°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997111070549241899&partner=&hide_thread=false

