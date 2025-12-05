viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Aunque tiene contrato hasta 2026, el arquero, una de las figuras del Verdinegro en la última temporada, aparece en el radar de un club grande del país que busca alternativas bajo los tres palos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.

Si bien el arco de Independiente está bien custodiado por Rodrigo Rey, en Avellaneda ya piensan en cómo cuidarle la espalda al experimentado guardameta. Y aunque existe la posibilidad de renovar el préstamo de Joaquín Blázquez, otro nombre comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: el de Matías Borgogno, pieza clave de San Martín.

Lee además
los otros tres jugadores que tambien podrian irse de river
Movimientos en Núñez

Los otros tres jugadores que también podrían irse de River
franco colapinto cerro un primer dia positivo en las practicas del gran premio de abu dhabi
Form

Franco Colapinto cerró un primer día positivo en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

Después de haber peleado hasta el final por la permanencia del Verdinegro, el arquero de 27 años cerró una temporada brillante y despertó el interés del Rojo. Lejos de estar libre, como lo anuncia TyC Sports, el cordobés tiene contrato vigente en el Verdinegro hasta 2026, por lo que cualquier negociación obligaría a Independiente a sentarse a conversar con la dirigencia sanjuanina.

Capitán y referente, Borgogno es el gran referente del club de Concepción: disputó 79 partidos, recibió 62 goles y mantuvo el arco en cero en 41 ocasiones. Su regularidad, liderazgo y proyección lo convirtieron en uno de los arqueros más destacados de la categoría, motivo por el cual su nombre apareció rápidamente en la órbita del conjunto de Avellaneda.

Temas
Seguí leyendo

Inician las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cual es el grupo de la muerte que podria tocarle a la seleccion argentina en el mundial 2026
Expectativa

Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?
¡Bomba!

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Te Puede Interesar

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad
Logro

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonidas, la víctima fatal de este asesinato en Iglesia. video
UFI Norte

Le dictaron prisión domiciliaria al expolicía señalado de asesinar a su primo en Iglesia

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno
Este viernes

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno