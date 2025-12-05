Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.

Si bien el arco de Independiente está bien custodiado por Rodrigo Rey, en Avellaneda ya piensan en cómo cuidarle la espalda al experimentado guardameta. Y aunque existe la posibilidad de renovar el préstamo de Joaquín Blázquez, otro nombre comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: el de Matías Borgogno, pieza clave de San Martín.

Después de haber peleado hasta el final por la permanencia del Verdinegro, el arquero de 27 años cerró una temporada brillante y despertó el interés del Rojo. Lejos de estar libre, como lo anuncia TyC Sports, el cordobés tiene contrato vigente en el Verdinegro hasta 2026, por lo que cualquier negociación obligaría a Independiente a sentarse a conversar con la dirigencia sanjuanina.

Capitán y referente, Borgogno es el gran referente del club de Concepción: disputó 79 partidos, recibió 62 goles y mantuvo el arco en cero en 41 ocasiones. Su regularidad, liderazgo y proyección lo convirtieron en uno de los arqueros más destacados de la categoría, motivo por el cual su nombre apareció rápidamente en la órbita del conjunto de Avellaneda.

