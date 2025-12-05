Franco Colapinto cerró un primer día positivo en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

La Fórmula 1 completó su primer día de actividad en el Gran Premio de Abu Dhabi . Lando Norris , máximo candidato al título, quedó en la cima en ambos ensayos: lideró la FP1 con un tiempo de 1:24.485 y la FP2 con una marca de 1:23.083 . Max Verstappen , otro de los contendientes, se ubicó por detrás en las dos tandas. Oscar Piastri , que mantiene vivas sus expectativas de salir campeón, terminó 11° en la práctica nocturna.

Franco Colapinto cerró una correcta jornada en la que superó a sus compañeros de Alpine . En el primer entrenamiento superó a Paul Aron , piloto de reserva que ocupó la butaca de Pierre Gasly , con un tiempo de 1:24.855 que lo dejó en el 10° lugar. La diferencia fue de 0.349 segundos a favor del argentino.

En la segunda práctica, con el francés nuevamente al mando de su monoplaza, Colapinto cronometró una vuelta de 1:24.771 y fue 0.192 más rápido que Gasly. No obstante, ambos quedaron 19° y 20°, respectivamente. El pilarense completó 55 giros en total.

Vale destacar que en la FP1 compitieron nueve corredores rookies en el marco de las obligaciones que impone el reglamento. La normativa vigente exige que cada equipo debe permitir a un piloto novato disputar dos sesiones de entrenamientos libres en cada uno de sus monoplazas a lo largo del año.

La actividad en el fin de semana de Yas Marina continuará el sábado con los últimos entrenamientos a partir de las 7:30 (hora argentina), mientras que la clasificación dará inicio a las 11:00. La carrera principal del domingo, que contará con un total de 58 vueltas, comenzará a las 10:00.