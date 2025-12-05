Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

Este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026 y la Selección argentina, uno de los doce cabezas de serie, conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

¡Llegó el día! Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Como países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos se ubicarán en los grupos A, B y D, respectivamente. Ninguno de ellos podrá compartir grupo con la Albiceleste, al igual que las selecciones de Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, en caso de de ganar el Repechaje).

Sin embargo, Argentina podría enfrentar a rivales de alto nivel, como dos selecciones europeas en un mismo grupo o equipos de otros bombos igualmente competitivos.

Uno de los peores escenarios podría incluir a Marruecos, Noruega e Italia (si logra superar el repechaje de la UEFA). Esa conformación sería lo que se conoce como el “Grupo de la Muerte”, aquel en el que puede pasar cualquier cosa.

En cambio, uno de los grupos más accesibles podría darse con Australia o Irán (del bombo 2), Panamá (del 3) y alguno de los debutantes: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (del 4).

image

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Iran

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4