Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

Este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026 y la Selección argentina, uno de los doce cabezas de serie, conocerá a sus rivales en la fase de grupos.
La Albiceleste, uno de los cabezas de serie, conocerá a su rivales este viernes en Washington.
Como países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos se ubicarán en los grupos A, B y D, respectivamente. Ninguno de ellos podrá compartir grupo con la Albiceleste, al igual que las selecciones de Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, en caso de de ganar el Repechaje).
Sin embargo, Argentina podría enfrentar a rivales de alto nivel, como dos selecciones europeas en un mismo grupo o equipos de otros bombos igualmente competitivos.
Uno de los peores escenarios podría incluir a Marruecos, Noruega e Italia (si logra superar el repechaje de la UEFA). Esa conformación sería lo que se conoce como el “Grupo de la Muerte”, aquel en el que puede pasar cualquier cosa.
En cambio, uno de los grupos más accesibles podría darse con Australia o Irán (del bombo 2), Panamá (del 3) y alguno de los debutantes: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (del 4).
