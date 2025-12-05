viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativa

Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste, uno de los cabezas de serie, conocerá a su rivales este viernes en Washington.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026 y la Selección argentina, uno de los doce cabezas de serie, conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

Lee además
argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del mundial 2026
¡Llegó el día!

Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026
inician las inscripciones para la escuelita de deportes en la naturaleza
Atención

Inician las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

Como países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos se ubicarán en los grupos A, B y D, respectivamente. Ninguno de ellos podrá compartir grupo con la Albiceleste, al igual que las selecciones de Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, en caso de de ganar el Repechaje).

Sin embargo, Argentina podría enfrentar a rivales de alto nivel, como dos selecciones europeas en un mismo grupo o equipos de otros bombos igualmente competitivos.

Uno de los peores escenarios podría incluir a Marruecos, Noruega e Italia (si logra superar el repechaje de la UEFA). Esa conformación sería lo que se conoce como el “Grupo de la Muerte”, aquel en el que puede pasar cualquier cosa.

En cambio, uno de los grupos más accesibles podría darse con Australia o Irán (del bombo 2), Panamá (del 3) y alguno de los debutantes: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (del 4).

image

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Iran
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistan
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordan
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nueva Zelanda
  • Repechaje Europeo 1
  • Repechaje Europeo 2
  • Repechaje Europeo 3
  • Repechaje Europeo 4
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2
Temas
Seguí leyendo

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

Intercambio de camisetas y un tatuaje para siempre: la historia detrás de la foto de un arquero sanjuanino con un ex River

La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
regreso triunfal en casa: upcn supero 3-0 a velez en el inicio del tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Te Puede Interesar

En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo.  
Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito
Violencia de género

Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino quiere sumar a Borgogno

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas
Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre