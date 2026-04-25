Con Zuliani como héroe en el Hilario, el uno por uno de San Martín ante Quilmes

El Verdinegro se quedó con un triunfo importantísimo en Concepción, en un partido intenso, donde supo golpear en el momento justo y después resistir. Con Hernán Zuliani , autor de un zurdazo inolvidable, y Nico Pelaitay como bandera, el equipo mostró solidez en varios tramos, especialmente en el mediocampo, aunque en ataque le faltó eficacia para cerrar el resultado. Entre lesiones, cambios obligados y un cierre apretado, San Martín construyó una victoria que dejó rendimientos destacados y otros que quedaron en deuda.

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Primera Nacional Con el sello del "Gringo" y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción

Sebastián Díaz Robles (6): Seguro cuando lo exigieron. Respondió bien en las pocas claras de Quilmes y transmitió tranquilidad.

Emanuel Aguilera (6): Firme en la marca y casi convierte tras el rebote de un cabezazo de Cocca. Partido sólido.

Hernán Zuliani (8): La figura. Golazo clave y gran despliegue, incluso recuperando en el segundo tiempo. Determinante.

Federico Murillo (5): Cumplió mientras estuvo en cancha, pero salió por lesión.

Nicolás Pelaitay (7): Gran trabajo en el medio. Cortó avances y fue clave en el equilibrio del equipo hasta que tuvo que salir.

Manuel Cocca (6): Protagonista en las pelotas paradas. Un cabezazo al travesaño y participación constante en ataque.

Sebastián Jaurena (6): Importante con el centro en el gol. Aportó por la banda hasta que dejó la cancha por lesión.

Gabriel Hachen (5): Intentó generar juego, aunque sin demasiado peso en los últimos metros.

Nazareno Fúnez (5): Luchó mucho, pero le costó. Tuvo una clarísima que no pudo concretar y terminó con molestias físicas.

Sebastián González (6): Movedizo, buscando siempre. No logró concretar, pero fue insistente.

Nicolás Iachetti (5): Correcto, sin destacarse demasiado. Salió en el complemento.

Ingresaron:

Leonardo Monje: Entró para aportar dinámica, aunque sin demasiada incidencia.

Mauro Osores: Sumó en defensa en un tramo donde el equipo necesitaba orden.

Facundo Nadalin: Buen ingreso, intentó explotar los espacios al máximo y fue de lo más destacado en los últimos minutos.

Carlo Lattanzio: No pudo aprovechar las oportunidades para lastimar arriba.

Lautaro Agüero: El juvenil tuvo minutos, pero no logró hacer la diferencia.