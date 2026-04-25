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Furor

El Planetario le da la bienvenida a Franco Colapinto y Buenos Aires palpita la fiesta de la Fórmula 1

El domingo, cuando acelere su monoplaza con motor V8, el piloto de la escudería Alpine se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por las calles porteñas.

Por Agencia NA
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La Ciudad ya palpita la gran fiesta de la Fórmula 1 que se vivirá este fin de semana en Palermo: desde hoy y hasta la noche del domingo el Planetario se ilumina con los colores celeste, blanco y rosa del casco que usa Franco Colapinto, con la leyenda “Bienvenido Franco a la ciudad más linda del mundo” y el número 43 que lo caracteriza.

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El domingo, cuando acelere su monoplaza con motor V8, el piloto de la escudería Alpine se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por las calles porteñas. La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años.

“En Palermo vamos a vivir la pasión por Franco y por los fierros en la ciudad más linda del mundo. Estamos atrás de un sueño, queremos que vuelva la Fórmula 1. El domingo la vamos a sentir en las calles”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde las 9, los vecinos y turistas podrán ingresar al circuito: el Road Show se hará en la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y en la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles, en Palermo.

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