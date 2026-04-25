A 10 años del cierre de La Rueca, la historia del ícono fashion de las sanjuaninas de los '90

En esta nueva edición de Viaje en el Tiempo , recorremos la historia de uno de los lugares más emblemáticos de la moda en San Juan, que cautivaba con su oferta de primeras marcas y atención personalizada. Se trata de La Rueca , que fue inaugurada en 1979 y su cierre se produjo en 2016, en medio de un conflicto laboral que lamentablemente perjudicó a sus trabajadores.

Su desaparición dejó un vacío en el centro, especialmente en la peatonal, donde relucían su vidriera y el interior de su enorme local que competía directamente con Falabella en el formato multitienda. Ahora, se inicia el camino para ingresar en un mundo que seguro conmoverá a más de un sanjuanino.

Los inicios del emporio de la moda de San Juan

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Abril es un mes difícil para el comercio sanjuanino. Es que se cumplen 10 años del cierre del emblemático local de La Rueca, un negocio que convocó a familias enteras y se destacó por su calidez en la atención. Nació en 1979 y cerró definitivamente sus puertas en 2016, sellando su ciclo dentro de la oferta comercial de la provincia.

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La Rueca nació en 1979 y, desde sus comienzos, brilló por su modernidad y la oferta de reconocidas marcas de primera línea. En los 80 ya contaba con dos locales comerciales: uno ubicado en calle Rivadavia y otro en Tucumán, específicamente donde actualmente está el local de Naldo en la peatonal. En ese momento ya vendían indumentaria de firmas prestigiosas del país y, tras la ampliación del salón que tuvo una salida por calle Laprida formando una "L", consolidó su presencia como una empresa premium destinada a un público de importante poder adquisitivo. En el lugar se podían adquirir prendas de marcas como Elsa Serrano, Rafael Garófalo, Portsaid, Parámetro, Silvia Wolk, Vitamina, Silencio, Ossira, AF Jeans, 47 Street, Kosiuko, Koxis, entre otros. La expansión de la firma añadió entre sus catalogo el sector de perfumería que, de acuerdo ex trabajadores, habían pocas en la provincia y la oferta se completó con la sección de sábanas, toallas, toallones y cortinas de primera calidad.

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El negocio nació de la mano de Jorge Marún que luego heredó su empresa a sus hijos y se conformó una comisión directiva entre familiares que se iban pasando la presidencia con el correr de los años. Para el cierre, ya eran nuevas generaciones de los Marún quienes manejaban la tienda.

Empleados que trabajaron en La Rueca durante décadas resaltan que las ventas “eran excepcionales”, pese al desembarco del gigante chileno Falabella. De este manera, el comercio se mantuvo como un punto de referencia para los sanjuaninos y logró convivir con la competencia de la multinacional que también pertenecía al rubro multitienda y retail.

Mario Roque Morandi fue encargado de ventas el salón y mantuvo ese trabajo durante más de 30 años. El exempleado contó que entró a trabajar a La Rueca cuando tenía nada más que 32 años y mantuvo su puesto hasta el cierre, en 2016. "Fue muy traumático, muy duro", recordó el diálogo con Tiempo de San Juan.

En su época de esplendor, La Rueca se destacó porque era una de las pocas tiendas de origen sanjuanino, que tenía dividida su venta por departamentos. Así las cosas, estaban los departamentos de niños, perfumería, hombres, mujeres, lencería, prêt-à-porter y el departamento teenager, famoso entre las adolescentes sanjuaninas de los 90' que morían por conseguir ropa de marca en uno de los pocos negocios de San Juan que tenía variedad.

Algo que se destacaba era la atención personalizada al público. Cada vez que llegaba mercadería nueva, los vendedores realizaban llamados a las clientas para avisarles, porque en muchos casos tenían prendas exclusivas. Se trata de uno de los aspectos más destacados que los caracterizaba, e incluso lo enfatizaban en sus publicidades.

La Rueca se consolidó, en los 90' como el ícono fashion de las sanjuaninas ya que combinaba su atención personalizada y productos importados con eventos a los que invitaba a importantes modelos y celebridades del país que venían a visitar el negocio y desfilaban para mostrar los productos recién llegados. De esta forma, llegaron a San Juan modelos como Dolores Trull y la conductora del momento, Verónica Varano.

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"Yo estaba en el salón para ayudar a las vendedores y también me encargaba de ver que hubiera stock, manejaba el depósito y me encargaba de que el salón de ventas esté siempre surtido", recordó Mario. El exvendedor hoy tiene 62 años y tras el cierre de La Rueca se quedó trabajando en una panadería.

Las crisis de La Rueca, el concurso de acreedores y las deudas con exempleados

LA RUECA EMPLEADOS

Morandi, además era delegado sindical de los trabajadores del lugar y recuerda con mucha angustia cómo fue la conflictiva relación con los hijos de Marún durante el cierre.

La Rueca ya había pasado un concurso de acreedores antes, que había sido superado "gracias a la voluntad y la garra que le pusimos los vendedores", aseguró Morandi. El cimbronazo del 2001 no pudo con el negocio pero en 2014 cerró el sector mercería y en 2015 perfumería, dando cuenta de que la crisis se había profundizado y el cierre definitivo llegó a mediados de abril de 2016. Hubo una megaliquidación que tuvo una convocatoria multitudinaria y la Policía intervino para ordenar a los clientes.

"Cerraron aduciendo que estaban en quiebra y no pagaron a nadie, simplemente repartían el cien por cien de los valores que tenían y te pagaban el 10% de la indeminzación que nos correspondía", explicó Morandi. Entre los empleados y los Marún hubo varias rondas de negociación en la Subsecretaría del Trabajo pero ninguna llegó a buen puerto.

El cierre de La Rueca fue caótico y angustiante para todos sus trabajadores, pero Morandi recuerda que lo bueno que le quedó de aquellas épocas fue "el compañerismo". "Tuvimos tiempos muy buenos y la primera crisis la sorteamos gracias al esfuerzo de los empleados, pero los hijos de Marún realmente no tenían el deseo de continuar", asegura.

De esa época quedó un grupo de amigas llamado "Las diosas de La Rueca", conformado por las vendedoras que siguieron en contacto aún después del cierre.