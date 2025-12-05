Inician las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

La Dirección de Deportes Náuticos y en contacto con la Naturaleza, dependiente de la Secretaria de Deporte , inicia las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza , un proyecto que busca acercar a chicos y chicas de entre 8 a 13 años , al mundo de los deportes náuticos y de montaña, brindando instrucción en trail running, natación, vela y remo .

Los chicos practicarán bajo la guía de los profesores especializados, en remo y deportes a vela, natación y duatlón, bajo todas las normas de seguridad, las cuales también forman parte importante de la enseñanza. La escuelita tiene como objetivo, promover la práctica segura y ordenada de estas actividades, como así también, generar conciencia y cultura náutica en nuestra comunidad.

Jorge Maldonado, Director de Deportes Náuticos y en contacto con la Naturaleza, comentó: “El objetivo es iniciar a los niños, desde edad temprana en la práctica de deportes en la naturaleza con navegación a vela, natación, remo y eventualmente, dependiendo de lo que el clima permita, ir haciendo algunos conceptos básicos de caminata en terreno agreste, en la montaña. Es totalmente gratuito, y luego de lo que les aporte a los chicos y a la familia, puede surgir que despierte el interés de alguno en practicarlo en forma competitiva”.

Esta es una oportunidad única para que los chicos de San Juan se formen en deportes náuticos y de montaña en un entorno seguro y natural. Los inscriptos pueden practicar en su propio velero optimist, en caso de tenerlo, sino, caso contrario, se les proveerá uno de la Secretaría para realizar las clases. El traslado de los alumnos al lugar de dictado de clases, corre por cuenta de sus padres. Cabe destacar que, si bien la Escuela de Deportes en la Naturaleza es gratuita, el cupo es limitado.

Para iniciar el proceso de inscripción, los padres o tutores deberán completar en el siguiente link, con el formulario de inscripción: Inscribirse Escuelita de Deportes en la Naturaleza . Posteriormente, se les contactará vía mail o WhatsApp, para confirmar la inscripción y se les dará información correspondiente a días de dictado de clases, elementos de trabajo, etc.

Para más información o consultas, comunicarse al siguiente correo: [email protected]