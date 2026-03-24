Hincha herido de bala: Sportivo Desaparados será el primer club sanjuanino en implementar Tribuna Segura

Un episodio de violencia ocurrido el último fin de semana en las inmediaciones de la cancha de Club Sportivo Desamparados aceleró la implementación de nuevas medidas de seguridad en el fútbol sanjuanino. Luego de los incidentes que terminaron con un hincha herido de bala, la institución confirmó que será la primera en aplicar el sistema Tribuna Segura en la provincia.

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El hecho se registró el domingo 15 de marzo por la noche , durante un encuentro ante Marquesado, cuando se produjeron enfrentamientos entre facciones de la hinchada. Si bien dentro del estadio hubo corridas y momentos de tensión, fuentes calificadas indicaron que el episodio más grave ocurrió fuera del predio.

Como consecuencia, una persona —identificada como Facundo Cabello— resultó herida de bala y debió ser trasladada al Hospital Rawson. La víctima sufrió una lesión en el pie y se encuentra fuera de peligro. La Justicia investiga el caso bajo la hipótesis de una “bala perdida” y, hasta el momento, no hay detenidos.

En ese contexto, el club puyutano difundió un comunicado oficial en el que confirmó la implementación del programa. “En el encuentro correspondiente a la fecha 8 frente a Trinidad, por el Torneo Apertura 2026, se implementará el programa Tribuna Segura en los accesos al Estadio José Eduardo Nehín, siendo así el primer club del torneo local en hacerlo efectivo”, informaron.

Además, desde la institución señalaron que la medida fue dispuesta por la comisión directiva con el objetivo de “reforzar la seguridad y el orden en cada jornada deportiva”. En el mismo mensaje, solicitaron a los hinchas asistir con anticipación, concurrir con DNI y colaborar con los controles establecidos.

Tribuna Segura es un sistema que se apoya en un padrón nacional para identificar a personas con derecho de admisión, antecedentes o pedidos de captura. A través del escaneo del DNI en los accesos, se puede verificar en tiempo real si un espectador está habilitado para ingresar al estadio.

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La herramienta había sido presentada en febrero tras la firma de un convenio entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad, con la intención de modernizar los controles en los espectáculos deportivos y prevenir hechos de violencia.

Aunque su implementación estaba prevista de manera gradual en partidos de alta convocatoria, lo ocurrido en Desamparados precipitó los tiempos. De esta manera, el club se convertirá en el primero en poner en práctica el sistema en el fútbol local.

Con este paso, y en medio de la preocupación por los recientes hechos, San Juan comienza a avanzar en un nuevo esquema de control en las canchas, con el objetivo de recuperar la seguridad y garantizar que el fútbol vuelva a ser un espacio de disfrute para las familias.