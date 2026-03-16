Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Un violento episodio tuvo lugar el domingo por la noche en las afueras de la cancha de Club Sportivo Desamparados y, como consecuencia, una persona resultó herida de bala, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson para ser asistida. Si bien la víctima de lo que sospechan que fue una " bala perdida " se encuentra fuera de peligro, desde la Justicia investigan para establecer responsabilidades.

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Tiempo de San Juan consultó con fuentes calificadas y las mismas negaron que el suceso haya ocurrido puertas adentro del club, cuando jugaba con Marquesado. Es que en las tribunas de la institución y en pleno juego se advirtieron escaramuzas entre dos facciones de la hinchada. No obstante, las fuentes aclararon que lo más grave se desató en otro lugar.

A partir de lo acontecido, personal de la UFI Genérica intervino aunque hasta el momento no se pudo identificar al autor del disparo. Pese al revuelo, la situación no pasó a mayores ya que el damnificado -cuya identidad sería Facundo Cabello- sufrió una herida en uno de sus pies, en la zona del empeine.

Las imágenes que se conocieron, como las de La Bandurria, muestran las corridas en las gradas y los minutos de tensión que ello generó. Acorde a lo informado por el medio deportivo que cubría el encuentro, el conflicto se habría originado por una bandera en particular. Según detalló, una parte de los hinchas se habría negado a que el "trapo" del Barrio Aramburu fuera colgado en el alambrado.

Lo que se sospecha es que a raíz de los incidentes en la tribuna, se derivó una consecuencia que terminó con la manipulación de un arma de fuego y con un herido. Por el tumulto tampoco habrían existido detenidos por parte de la Policía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033648692008198323&partner=&hide_thread=false Los incidentes en la tribuna de Desamparados. Habrían sido antesala del herido de bala en las afueras del club (créditos a La Bandurria) pic.twitter.com/mGyt4knSAZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

Fuente de las imágenes: La Bandurria Ok