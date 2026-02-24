martes 24 de febrero 2026

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

Gustavo Naveda pasó más de dos días detenido luego de noquear a un rival que estuvo inconsciente durante más de 15 minutos. Este martes fue formalmente imputado por lesiones leves agravadas y quedó en libertad con medidas coercitivas. Tres futbolistas experimentados analizaron la decisión judicial y el clima de violencia que se viven en las canchas.

El fútbol sanjuanino quedó en el centro de la escena tras un hecho de violencia que terminó en tribunales. Gustavo Naveda fue detenido luego de propinarle una piña a Matías Esterman, jugador de López Peláez, en el final del partido de la tercera fecha. El golpe dejó al defensor verdinegro inconsciente por más de 15 minutos, hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó para su atención médica. El jugador de Trinidad fue imputado y tres experimentados opinaron sobre el escándalo deportivo que terminó en la Justicia.

Naveda permaneció más de dos días detenido y este martes por la mañana se realizó la audiencia formal en su contra. Tras la lectura de la acusación completa, fue imputado por lesiones leves agravadas por ser cometidas en un contexto de espectáculo deportivo, tal como había anticipado este diario. Luego, se le dictó la libertad bajo medidas coercitivas mientras continúa el proceso judicial.

La intervención de la Justicia generó un fuerte debate y Tiempo de San Juan le consultó a tres futbolistas de amplia trayectoria, quienes dejaron su mirada sobre la medida adoptada.

Emanuel Castillo marcó distancia tanto de la agresión como del camino judicial: "Primero no comparto el tipo de agresión o que haya sido con tanta demencia, pero tampoco que haya sido llevado hasta la Justicia para determinar cierta agresión. Creo que hay que respetar el lugar de cada uno; debería haber terminado de juzgar la Liga Sanjuanina en este caso”.

Distinta fue la postura de Omar Benavides, quien consideró necesaria una señal ejemplificadora: “Tienen que haber consecuencias, a ver si así usan la cabeza un poquito en la próxima. Aunque esas reacciones son instintivas y compulsivas de gente que no sabe controlarse, hay muchos de esos en el fútbol y en la sociedad, tanto los que provocan como los que reaccionan".

El delantero de Desamparados también reconoció que todos los actores del fútbol están involucrados de alguna manera en los violentos episodios. "Provocación desde el arbitraje perjudicando a conciencia y reacción de los jugadores, provocación entre colegas y reacciones. Está todo muy sucio y al menos tienen que haber consecuencias para ver si se pueden limitar esos comportamientos", sostuvo.

Sebastián Pereyra, en tanto, recordó un episodio violento que vivió hace dos años cuando jugaba para Villa Obrera frente a López Peláez: “Finalizó el partido y cuando estábamos saliendo a esperar el colectivo, hinchas, padres y hasta algunos jugadores se nos vinieron encima. Nos lastimaron con piedras y al colectivo le bajaron la mayoría de las ventanas. Fue un desastre, terminamos con compañeros lastimados, con la cabeza cortada. Lo único que sucedió fue suspensión de cancha por tres fechas y nada más; nadie detenido, nada de nada”.

Y fue contundente en su análisis: “Que cada problema que suceda en una cancha termine en la Justicia o en la Comisaría no creo que pase siempre, pero si sucede sería muy importante. Ojalá esto marque un antes y un después. Pero te voy a ser sincero: esto va a volver a pasar en distintas canchas, porque así es el fútbol de San Juan”.

Así quedó la cara de Matías Esterman tras el golpe recibido en la cara

Matías perdió mucha sangre, en la cancha quedó una mancha pardorojiza de unos 40cm de diámetro; perdió el conocimiento y sufrió convulsiones. Los médicos que lo trataron en la cancha sospechaban de una fractura, pero en el hospital fue descartada.

