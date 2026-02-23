Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

La determinación de San Martín de habilitar el ingreso al estadio solo a socios con la cuota al día sigue generando repercusiones. En la antesala del cruce ante Güemes de Santiago del Estero, un sanjuanino expresó su desacuerdo y calificó la medida como una "decisión desacertada", al considerar que deja afuera a muchos fanáticos que no pueden afrontar el pago mensual pero sí desean acompañar al equipo el fin de semana.

"Espero que se revierta la decisión de la comisión de que sean solamente socios", le dijo el sanjuanino a este diario, marcando su postura en medio del debate que se instaló en redes. Para él, la resolución limita la posibilidad de que el hincha ocasional pueda asistir a la cancha y alentar, algo que -remarcó- debería estar al alcance de todos.

"El fútbol es popular, tiene que ser para todos, sean socios o no sean socios", cerró. Su opinión se suma a la catarata de comentarios que se manifestaron en contra de la medida. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026061610469466557&partner=&hide_thread=false Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"



En la previa del duelo entre San Martín de San Juan y Güemes de Santiago del Estero, un simpatizante cuestionó la decisión del club de permitir el ingreso únicamente a socios… pic.twitter.com/y5zB6bva8G — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 23, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







