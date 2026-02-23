lunes 23 de febrero 2026

Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

El representante del Ministerio Público cuestionó la sentencia que absolvió a todos los imputados y apuntó fuerte contra las juezas. Al igual que la querella, acudió a la Cámara de Casación Penal de Mendoza para revertir la decisión y que los implicados sean condenados por la desaparición forzada del ingeniero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que el 20 de diciembre del año pasado se conocieran los fundamentos del tribunal que absolvió a los acusados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, tanto la querella como la fiscalía apelaron la sentencia y acudieron a la Cámara Federal de Casación Penal. En ese marco, el fiscal Francisco Maldonado cuestionó a las juezas y aseguró que fallaron sin perspectiva de derechos humanos.

Con el objetivo de que el tribunal superior anule el dictamen, el representante del Ministerio Público señaló que la decisión que adoptaron Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra dejó entrever un "preocupante desconocimiento en materia de derechos humanos".

En ese sentido, Maldonado remarcó que las magistradas responsabilizaron al ingeniero desaparecido de lo acontecido, lo que correspondía que la sentencia sea declarada como nula. "Esto descalifica a la sentencia impugnada como acto procesal válido”, declaró y siguió: "¿Por qué razón sí se abocó a analizar conductas de Tellechea y no la de los ex directivos? La respuesta sólo puede ser una: para poder sustentar la tesis de una ausencia voluntaria era necesario responsabilizar a la víctima”.

image
El d&iacute;a que se conoci&oacute; la sentencia que absolvi&oacute; a todos los imputados

El día que se conoció la sentencia que absolvió a todos los imputados

Es que la autoridad había mencionado en su fallo que la pericia contable en la “causa económica” arrojó sospechas sobre el propio Tellechea, lo cual debilitaba la hipótesis de que los imputados tuvieran necesidad de hacerlo desaparecer.

Como el tribunal sostuvo que el delito de desaparición forzada no fue probado e, incluso, aseveró que la captura ni la retención de Tellechea fueron acreditadas, Maldonado indicó que su señoría tuvo un error conceptual respecto de la privación de la libertad en la que insistió que estuvo el dirigente del ciclismo desaparecido hace más de 21 años.

image
Eliana Ratt&aacute;, la presidenta del tribunal que dict&oacute; la sentencia absolutoria

Eliana Rattá, la presidenta del tribunal que dictó la sentencia absolutoria

"Incurrieron en una interpretación equivocada que identifica la privación con un control material sobre el cuerpo de la víctima, pero que soslaya por completo que la privación de libertad admite las amenazas”, destacó sobre el análisis de las juezas, al mismo tiempo que insistió: “Bajo este estándar de valoración con perspectiva de derechos humanos en esta especial categoría de ilícitos, cabe concluir que existen elementos probatorios suficientes para sustentar la existencia de la privación de libertad de Tellechea”.

También, el tribunal se refirió a una falta de móvil convincente sugerido por la parte acusadora, que indicaba que los directivos de la Mutual buscaban protegerse de presuntas irregularidades y por ello lo hicieron desaparecer. Por ese motivo, el fiscal afirmó: “No asiste razón al tribunal en cuanto postula que no existía un móvil que justificase la desaparición forzada de la víctima”.

El pasado lunes 9 de febrero, el tribunal resolvió admitir la casación, después de la fiscalía y la querella -representada por Conrado Suárez Jofré- recurrieran la sentencia. Al encontrarse en término, el tribunal dio lugar al planteo y elevó los recursos junto con todas las constancias de la causa (expedientes, grabaciones de audiencias y toda la prueba ) a la Cámara Federal de Casación Penal.

Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

