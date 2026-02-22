Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 , las familias sanjuaninas vuelven a enfrentarse a un escenario ya conocido: cuotas actualizadas, matrículas elevadas y la expectativa de nuevos incrementos. Según conoció este diario en base a diez instituciones educativas privadas del Gran San Juan , los valores del nivel primario -tomados como referencia-van desde los $67.000 hasta más de $350.000 en febrero.

Preocupante A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Los montos consignados corresponden a febrero de 2026, por lo que no contemplan el incremento del 5,80% autorizado por la Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación local que comenzará a regir con la cuota de marzo .

En comparación con marzo de 2025, cuando algunas cuotas habían registrado subas interanuales que superaban el 130%, este año los incrementos son más moderados, aunque en varios casos superan el 30% y, en uno puntual, llegan al 60%.

En cuanto a la disponibilidad, el panorama es ajustado. No cuentan con vacantes el Colegio Inglés, el Dante Alighieri, el Saint Paul y el San Pablo. En algunos de estas instituciones no tienen lugares nuevos desde agosto pasado. En el caso del San Agustín y el Santo Tomás de Aquino, sólo quedan vacantes en turno tarde.

El listado de los colegios, los precios por alumno y la comparación interanual

En base a los valores de febrero de 2026 y tomando como referencia a marzo de 2025, los precios de las cuotas y las matrículas son los siguientes:

Colegio Inglés: la cuota cuesta cerca de $195.000 (varía según el grado). En marzo de 2025 costaba alrededor de $155.000, mostrando un incremento aproximado del 25%. La matrícula vale $410.000.

San Francisco: la cuota es de $77.000. En marzo de 2025 valía alrededor de $63.000. Suba del 22% aproximadamente. La matrícula de $266.000 incluye seguro anual.

Santo Domingo: la cuota es de $67.000. En marzo de 2025 costaba casi $53.000, lo que implica una suba cercana al 26%. La matrícula vale $134.000.

Fray Mamerto Esquiú: la cuota cuesta aproximadamente $80.000. En marzo de 2025 era cercana a $50.000, con un incremento del 60% aproximadamente. La matrícula rondaría entre los $150.000.

San Agustín: la cuota ronda los $94.000. En marzo de 2025 costaba $67.500, mostrando una suba cercana al 39%. La matrícula es de $188.000.

Dante Alighieri: la cuota es de $89.500. En marzo de 2025 rondaba los $70.000, lo que representa un incremento cercano al 28%. La matrícula es de $179.000.

San Pablo: la cuota ronda los $290.000. En marzo de 2025 era cercana a $280.000, con una suba leve del 3,5% aproximadamente. La matrícula es de $580.000.

Saint Paul: la cuota (4° a 6° grado) cuesta $337.800. En marzo de 2025 rondaba los $250.000, mostrando un incremento cercano al 35%. La matrícula es de $499.800 (1° a 3°) y $525.600 (4° a 6°).

Santo Tomás de Aquino: la cuota es de $113.800. En marzo de 2025 costaba alrededor de $85.000, con una suba cercana al 34%. La inscripción es de $227.600.

Bernardo Houssay: la cuota es de aproximadamente $130.000. La matrícula ronda los $260.000.

Marzo comenzará con aumentos

A poco del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada oficializó un nuevo incremento del 5,80% en los aranceles de las instituciones de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial. La suba comenzará a regir con la cuota de marzo y se aplicará tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Disposición N° 009-DEP-2026 y constituye el cuarto tramo de actualización correspondiente al período 2025.

La normativa fija el 31 de marzo como fecha límite para que cada establecimiento presente la declaración jurada de aranceles, trámite obligatorio para poder implementar el aumento. Las instituciones deberán detallar el valor de la matrícula, el importe de las cuotas, el nivel de aporte estatal recibido y la cantidad total de alumnos, además de acreditar la notificación a las familias. Todo el procedimiento deberá contar con la firma del representante legal de cada colegio.