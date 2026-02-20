Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

La carne en San Juan continúa aumentando y solamente esta semana tuvo una suba de entre un 6 y un 7%. Desde el sector detallaron que, en lo que va de febrero, hubo un incremento que se ubicó entre el 22 y 25%. Explicaron que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos estaría provocando movimientos en el mercado, causando un alza en los valores en todo el país.

La información fue confirmada por el abastecedor de carne Antonio Parra. El empresario explicó que el motivo fundamental del aumento es la decisión del gobierno de Estados Unidos de incrementar la importación de carne argentina en un 400%, de 20.000 a 100.000 toneladas. “Al haber más demanda externa, el precio de la hacienda sube y el mercado interno debe 'acomodarse' a los valores internacionales para poder competir con la exportación”, dijo a Tiempo de San Juan.

A causa de lo anterior, la carne ya experimentó una suba de hasta un 25% en su valor durante febrero y solamente en esta semana trepó entre un 6 y 7%. De este modo, el precio del kilo de asado se sitúa actualmente en torno a los $19.500.

Para Parra, los suba de precio podría frenarse durante marzo debido a que en el mercado habrá una menor demanda por el inicio de clases. En ese sentido, destacó que las familias prefieren gastar en útiles escolares y repliegan el consumo de otros bienes, entre ellos la carne. A pesar de esa posible pausa estacional, los consumidores deberán acostumbrarse a estos nuevos valores mientras se intenta cubrir la demanda externa e interna.

Al finalizar, indicó que es necesario establecer políticas a largo plazo, debido a que criar un animal para consumo lleva entre 3 años y medio y 4 años; recomponer el stock ganadero para abastecer ambos mercados tomaría entre 5 y 7 años.

Perspectiva de aumento en las exportaciones a Estados Unidos

Tras la firma del acuerdo comercial con Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que quintuplica el cupo de importaciones de carne vacuna argentina. De esta manera, la cuota se amplía en unas 80.000 toneladas desde las 20.000 actuales, por lo que pasarán a totalizar 100.000. En principio, la medida será temporal y solo regirá para 2026, con el objetivo de reducir los precios internos del país norteamericano.

“Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el texto oficial.