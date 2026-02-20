viernes 20 de febrero 2026

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

La cifra refleja un aumento en la participación de donantes voluntarios y acerca al sistema sanitario provincial al nivel necesario para sostener reservas seguras durante todo el año, según el Instituto Provincial de Hemoterapia.

El Instituto Provincial de Hemoterapia informó que durante enero se registraron 775 donaciones de sangre en San Juan, una cifra que supera el promedio mensual de 2025 y marca un incremento en la participación de la comunidad.

Según datos del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), el año pasado se contabilizaron más de 6.300 donaciones, con un promedio de 525 donantes efectivos por mes. El registro del primer mes de 2026 se ubicó por encima de ese nivel y se acercó al objetivo mensual necesario para sostener el stock de sangre.

Desde el organismo explicaron que cada donación puede ayudar hasta a tres personas y que mantener un flujo constante de donantes es clave para responder a emergencias, cirugías y tratamientos que requieren transfusiones, como anemias severas y terapias oncológicas o hematológicas.

La convocatoria a donar sangre continúa abierta durante todo el año, con el propósito de fortalecer la donación voluntaria y asegurar disponibilidad segura para pacientes del sistema de salud provincial.

