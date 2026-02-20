viernes 20 de febrero 2026

Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

El agresor, identificado como Mauro Araya, se sentó en el banquillo de acusados tras quedar detenido en las últimas horas. Este sujeto está señalado de ser el autor del aberrante video dado a conocer en las últimas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La nena estaba comprando pan en el kiosco cuando fue víctima de este ultraje sexual. Ella le contó a su mamá y el mismo día que se realizó la denuncia en UFI ANIVI, los familiares de la víctima dieron a conocer el video en redes sociales para dar con el autor.

Una pariente de la menor dijo conocer al motociclista y señaló a Araya. Su identificación fue confirmada por la Justicia porque la patente quedó registrada y el titular coincidía con el nombre Araya.

A la menor se le hizo un examen médico y la profesional que la revisó dijo que vio a una mujer vulnerable, con miedo a salir de su casa ya que no quiere encontrarse a este hombre.

Araya, acorralado por las pruebas que dio a conocer la fiscal Valentina Bucciarelli y Nahuel Ibazeta de UFI ANIVI, admitió que manoseó a la menor y aceptó la condena en un juicio abreviado. El juez de Garantías Eugenio Barbera homólogo el acuerdo y condenó a Araya a la pena de 2 años de prisión condicional por ser penalmente responsable del delito de abuso sexual simple.

