Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Luis Alberto Zabala tenía 60 años y falleció el jueves por la tarde mientras realizaba tareas en su vivienda ubicada en inmediaciones de Corvalán y Sarassa. Era el padre de la comunicadora Ana Paula Zabala. El recuerdo del casamiento en 2012.

Por Redacción Tiempo de San Juan
luis zabala santa lucia reina sol ana paula san juan
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Corvalán y Sarassa. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Zabala se encontraba cortando el pasto cuando, por causas que aún se intentan establecer, habría sufrido una descarga eléctrica y cayó al suelo sin signos vitales.

image

Al lugar acudieron efectivos policiales, personal del servicio de emergencias médicas y dotaciones de Bomberos. La Justicia intervino para determinar las circunstancias del episodio y aguarda el informe pericial de Bomberos, que permitirá establecer si se trató de un accidente doméstico y si existió algún tipo de responsabilidad.

Según trascendió, la vivienda donde ocurrió el hecho habría sido adquirida por la familia tiempo atrás. Las actuaciones quedaron en manos del fuero correspondiente, que continúa con las medidas de rigor.

El día que acompañó a su hija en el casamiento

Luis Alberto Zabala era el padre de Ana Paula Zabala, quien fue coronada Reina Nacional del Sol en 2011, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. En diciembre de 2012, cuando la joven contrajo matrimonio en Santa Lucía, Zabala participó de la ceremonia como padrino y la acompañó durante el ingreso a la parroquia.

image
