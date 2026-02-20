El hombre que falleció electrocutado en Santa Lucía era el padre de una ex Reina del Sol

Luis Alberto Zabala falleció mientras cortaba el pasto en su casa de Santa Lucía.

La tragedia se desató en la tarde del último jueves en una casa de Santa Lucía, en el preciso momento en el que Luis Alberto Zabala, dueño del lugar, recibió una descarga eléctrica mientras cortaba el pasto y cayó sin vida al suelo. En las últimas horas se conoció que se trata del padre de Ana Paula Zabala, ex reina de la Fiesta Nacional del Sol 2011.

image La súbita y dolorosa muerte del señor de 60 años se produjo en el interior del domicilio ubicado en inmediaciones de Corvalán y Sarassa, una propiedad que según fuentes bien informados habría adquirido no hace mucho tiempo.

Personal policial, de servicios médicos y de Bomberos se hicieron presente en el lugar. Precisamente la Justicia espera el informe pericial de esta última fuerza para saber si se trató de un accidente doméstico y si existe alguna responsabilidad que alguien tenga que enfrentar.

